Luqueño, incorporaciones después de los trabajos de base

Para todo cuerpo técnico, lo ideal es contar con plantel completo en el inicio de las actividades preparatorias, para que todos los componentes tengan un nivel físico parejo. Eso precisamente no ocurre en el Sportivo Luqueño, del entrenador uruguayo Hernán Rodrigo López.

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El club popular gestiona la llegada a préstamo del argentino Samuel Beltrán, mediocampista central argentino de 22 años, de los registros del Rosario Central.

El atleta, natural de Santiago del Estero, disputó cinco partidos en este 2026, pero en la Reserva. Sus apariciones en el principal equipo auriazul son esporádicas.

Además, el Sportivo tendría la vuelta de Marcelo de la Cruz Pérez, quien no rindió en los clubes en los que militó y cuyo mejor desempeño se dio con Luqueño militando en la Intermedia, es decir en el segundo nivel de nuestro fútbol.

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“Mbappérez”, de 25 años, venía actuando en Juventud Las Piedras de Uruguay, en el que disputó 13 partidos y señaló un solo tanto, marca por demás pobre para un “goleador”.

Pérez había sido transferido por Luqueño a Huracán de Argentina, en el que prácticamente no jugó. Ahora, su refugio volvería ser el Feliciano Cáceres.

Hasta aquí, los fichajes del club popular para el tramo final de la temporada son: Nicolás Campisi, Miguel Barreto, Lucas Morales y Alexis Cantero.