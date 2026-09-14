Luqueño cambia de timón tratando de evitar nuevo descalabro

El Sportivo Luqueño tiene más partidos disputados que puntos ganados en la temporada (32 presentaciones, 30 unidades acumuladas). La caída por 3-0 contra Olimpia en el Defensores del Chaco, por la décima ronda del campeonato Clausura, fue la gota que colmó el vaso, por lo que la directiva recurrió al volantazo.

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“De ninguna manera pienso dar un paso al costado”, expresó el entrenador Hernán Rodrigo López (48 años) tras la caída contra el Decano. Sin embargo, la dirigencia decidió removerlo del cargo, con el riesgo de recibir alguna demanda por compensación económica.

Las autoridades, encabezadas por Hugo Daniel Rodríguez, designó en su reemplazo a Lucas Ramón Barrios, con el que el Sportivo comenzó la temporada, luego tuvo un fugaz paso Pedro Alcides Sarabia, hasta que se produjo la vuelta de López.

El primer ciclo de “La Pantera” Barrios como entrenador del club auriazul se inició el 6 de octubre de 2025 y finalizó el 3 de marzo de 2026. Dirigió 15 partidos, de los cuales ganó 5, empató 3 y perdió 7.

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La segunda etapa del uruguayo López en Luqueño comprende 21 juegos, con 6 victorias, 4 empates y 11 derrotas.

El reestreno de Barrios será el próximo domingo contra Recoleta FC, en duelo a desarrollarse en el estadio del 12 de Octubre de Itauguá, a las 18:30.