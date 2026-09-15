Lucas Barrios regresa con la misión de levantar a Luqueño

En octubre de 2025, el mundialista con la selección paraguaya en Sudáfrica 2010, Lucas Ramón Barrios Cáceres (41 años), iniciaba precisamente en el Sportivo Luqueño su carrera de director técnico. Estuvo en el cargo hasta principio de marzo de este año. Retorna con el objetivo de mejorar la campaña en el torneo Clausura y fortalecer el débil promedio.

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En el medio, se produjo una fugaz presencia de Pedro Alcides Sarabia y la posterior llegada del uruguayo Hernán Rodrigo López, recientemente destituido por malos resultados.

“Nunca me fui de Luqueño. Apenas se dio la posibilidad, no lo dudé y vine”, dijo entre otras cosas Barrios, quien también jugó en el Sportivo entre el 2023 y el 2024.

“Lo primero que pienso es que este Luqueño puede pelear arriba con el plantel que tiene. Debo agradecer a Rodrigo López porque me pasó mucha información sobre la actualidad del equipo. Considero que los colegas entrenadores deberíamos manejarnos así y poder ayudarnos entre todos”, agregó.

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“No vengo acá por un tema económico, vengo por un desafío deportivo. Tiempo de contrato? Los tiempos dependen de resultados, alguien se acerca, me dice que hasta acá llegamos y me voy si las cosas no funcionan”, puntualizó.

En su primera etapa en el club popular de la Ciudad de la música, “La Pantera” dirigió 15 partidos, con 5 victorias, 3 empates y 7 derrotas. Su reestreno será el próximo domingo contra Recoleta FC, en duelo de la decimoprimera fecha a disputarse en el estadio del 12 de Octubre de Itauguá, a las 18:30.

El Sportivo ocupa la antepenúltima posición en el promedio, solo por encima de San Lorenzo, virtualmente descendido y Rubio Ñu, que con un par de victorias le moverá el piso.