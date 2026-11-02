La “solución” para descomprimir la presión en Sportivo Luqueño

El Sportivo Luqueño cumple una temporada de descenso. No se encuentra en la zona roja porque existen otros clubes que tampoco tuvieron un buen año, Sportivo San Lorenzo, ya sentenciado, y Rubio Ñu, un rival directo en la lucha por la permanencia al que enfrentará el jueves, en La Arboleda, a las 19:00.

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La directiva auriazul, encabezada por Hugo Daniel Rodríguez, sesionará de urgencia este lunes en la sede de la institución, para determinar los pasos a seguir.

La salida más viable para descomprimir el ambiente pesado que reina en la “República de Luque” es la destitución del técnico Lucas Ramón Barrios, quien no tiene mecanismo de defensa, ya que su equipo no juega a nada.

Los resultados mandan y en ese sentido, el Sportivo está “en el horno”. Para frenar la caída libre necesita un cambio de timón. Además, la relación entre “La Pantera” y un sector de la prensa local no es buena, por lo que cada paso en falso termina siendo una leña al fuego.

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El segundo ciclo de Barrios en Luqueño comprende nueve juegos, con dos victorias, un empate y seis descalabros. En el primero, que se dio a principios de año, ganó cinco, igualó tres y perdió siete.

Para el club popular, el duelo del jueves contra el Laureado de Santísima Trinidad, en La Arboleda, es clave. Lo debe sacar adelante para espantar los fantasmas del descenso. Una derrota complicará aún más el panorama.

“Para mí, los que se van son cobardes. Si pensás que iba a renunciar, no lo voy a hacer”, dijo Barrios tras la caída por goleada del fin de semana contra Nacional 3-0, en partido disputado en Itauguá, donde el Sportivo fue una lágrima.

Si bien el entrenador piensa seguir, la directiva es la que tiene la última palabra, por lo que no se descarta el volantazo.

Otra posibilidad que se viene manejando es el supuesto pedido de permiso del presidente Daniel Rodríguez, con lo que se agravaría más el problema, ya que la carga económica sea probablemente más pesada que la presión de la hinchada.