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Sportivo Luqueño
10 de noviembre de 2026 - 17:09

Daniel Rodrígez aclara que la remodelación del Feliciano Cáceres no depende de Ueno

El presidente del Sportivo Luqueño, Hugo Daniel Rodríguez (52 años), observando los trabajos que se llevan a cabo en el estadio Feliciano Cáceres con una trabajadora de la obra.
El presidente del Sportivo Luqueño, Hugo Daniel Rodríguez (52 años), observando los trabajos que se llevan a cabo en el estadio Feliciano Cáceres con una trabajadora de la obra.

Tras la caída de la entidad bancaria, el presidente del Sportivo Luqueño, Daniel Rodríguez despejó las dudas sobre el financiamiento del estadio y confirmó que las obras avanzan con fondos de la Conmebol. El club descartó cualquier vínculo crediticio o intromisión en el proyecto.

Por ABC Color
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La incertidumbre generada en torno a la situación de Ueno Bank encendió alarmas en varios sectores del fútbol paraguayo, especialmente en cuanto a los grandes proyectos de infraestructura. Sin embargo, el presidente del Sportivo Luqueño, Daniel Rodríguez, salió al paso para garantizar que el sueño de la modernización del estadio Feliciano Cáceres sigue firme y totalmente blindado.

Lea más: Daniel Rodríguez revela duras exigencias de Ueno y asegura que Luqueño salió ileso de la crisis financiera

En comunicación con el Cardinal Deportivo, el mandamás auriazul fue categórico al aclarar que la institución jamás ató su obra arquitectónica a un acuerdo financiero con el banco. “Ya mucho se habló de esta empresa. Sí, estábamos hablando de un monto importante que nosotros nos negamos a recibir, y bueno, finalmente quedamos solamente en auspicio. Luqueño lo único que tiene con Ueno es auspicio. Tampoco el nuevo estadio, el nuevo Feliciano Cáceres, la modernización del Feliciano Cáceres estaba supeditada a tener algún financiamiento de este banco, de este extinto banco”, sentenció Rodríguez.

Ante la consulta directa sobre si existía algún tipo de injerencia de la firma en el proceso de refacción del coliseo auriazul, el titular del club brindó plena calma a la masa societaria: “Para tranquilidad de todos los socios aficionados al club Sportivo Luqueño, el Sportivo Luqueño no tiene ningún acuerdo, no tenía ningún acuerdo con Ueno para el financiamiento del estadio, ni tampoco teníamos acuerdo con Ueno para otro tipo de emprendimientos, así que por lo menos el Sportivo Luqueño en ese aspecto no tiene complicaciones”.

¿Cómo se financia el estadio y cuándo estará listo?

Descartada cualquier sombra de dependencia con la entidad Ueno Bank, el presidente detalló de dónde provienen los recursos reales para llevar adelante la millonaria obra que cambiará la cara al club de Luque. “El estadio se financia 100% con el convenio firmado con la Conmebol, gracias al gran apoyo que estamos recibiendo hoy en día del presidente de la Conmebol”, afirmó.

Por último, Rodríguez echó por tierra los rumores sobre posibles demoras logísticas a raíz del colapso bancario y fijó un plazo optimista para la inauguración del nuevo escenario deportivo. “Las obras del Sportivo Luqueño continúan bien, estamos avanzando en distintos frentes: lumínica, cancha, fachada, todo lo que es la parte de arquitectura. Así que nosotros, Dios mediante, estaríamos terminando el nuevo Feliciano Cáceres, el Feliciano Cáceres moderno, ya para la última parte del torneo de apertura del año que viene”, concluyó.

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