Sportivo Luqueño llegaba al duelo contra Sportivo Ameliano con dos victorias seguidas, y su adversario, con nueve partidos sin ganar. La V azulada se impuso 1-0 en Naranjaisy, Villeta, con el gol de cabeza de Richar Torales.

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“Realmente nos vamos con bronca porque no era para perder este partido”, señaló “La Pantera”, agregando: “Tuvimos muchas situaciones en el segundo tiempo, buscamos hasta el final y no se dio”.

Si bien el elenco popular logró la permanencia, el balance de la temporada es mala, con 42 puntos cosechados en misma cantidad de partidos.

“Hay que seguir trabajando, terminar de la mejor manera, después sacar conclusiones y pensar en el año que viene”, indicó Barrios.

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“La gente se merece que le demos alegrías, que podamos ser competitivos, que es lo que me gusta a mí, que el equipo nos represente”, consignó.

“Lo único que puedo decir es que se pierde el partido por una desconcentración y realmente nos duele porque mínimo era para un empate”, puntualizó.

El autor del tanto, Richar Torales, aplicó el frentazo al adelantarse a su marcador, el chico Óliver López, de tan solo 16 años.

Los dos últimos duelos del Sportivo en la temporada serán contra Olimpia y Recoleta FC, que aún no fueron calendarizados.