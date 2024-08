“No quiere hablar de los árbitros porque ya sabemos cómo son”

Sportivo Trinidense estuvo a segundos de ganar por primera vez en el torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo. El Triki vencía 2-1 a Libertad en el Luis Alfonso Giagni hasta que, a los 97 minutos, en el séptimo de los 8 que adicionó el árbitro Blas Romero, Lucas Sanabria emparejó el juego con un remate desde fuera del área.

Los futbolistas, como también el técnico José Arrúa, criticaron en cancha la cantidad del tiempo añadido. “Muy triste por lo que fue, no puede ser que agreguen ocho minutos”, manifestó Tomás Rayer a Tigo Sports. “Lo del primer tiempo, la mano penal que nos cobran, pero no me quiere meter en el asunto de los árbitros, sabemos cómo son”, puntualizó el argentino.

Sportivo Trinidense, otro gol en el último minuto

Rayer, autor de los dos tantos del conjunto de Santísima Trinidad, lamentó el gol en el cierre del encuentro. “Siempre nos pasa que nos convierten al último minuto y estamos tristes por el desgaste, por todo el esfuerzo que hizo el equipo”, mencionó el delantero, recordando que Guaraní había remontado el 0-1 en el Martín Torres en los últimos minutos del duelo.