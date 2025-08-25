Joel Román: “Vinimos con la idea de sacarle el invicto”

Sportivo Trinidense dio el batacazo en la fecha 9 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Triki remontó y ganó 3-1 en La Nueva Olla, dejó sin invicto al Ciclón y redujo a 3 puntos la desventaja en la pelea por el título. “Vinimos con la idea de sacarle el invicto”, expresó Joel Román, autor del tercer tanto y figura del triunfo en Barrio Obrero.

“Trabajamos toda la semana en base a eso y creo que salió muy bien”, aseguró el atacante. “El profe (José Arrúa) siempre nos dice que tenemos que jugar de la misma manera todos los partidos, que tenemos proponer, algunas veces sale y en otras no. Hoy salió redondo todo el trabajo de los compañeros”, destacó el experimentado de 35 años, que marcó por segunda vez en el certamen.

“Nosotros tenemos la idea muy clara”

Aunque está en la lucha por el campeonato, Román dejó en claro que el principal objetivo del Auriazul de José Arrúa es clasificar a una competencia continental. “Nosotros tenemos la idea muy clara. Tenemos un objetivo que es clasificar a una Copa. Eso será partido tras partido, con esfuerzo y sacrificio. Creo que estamos para grandes cosas”, finalizó el futbolista a Tigo Sports.