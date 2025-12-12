Néstor Camacho, renovación automática con Trinidense hasta 2026

En comunicación con el Cardinal Deportivo, el jugador explicó que su extensión de contrato fue un proceso automático ligado al desempeño deportivo del equipo en la temporada pasada. “La renovación fue efectivamente automática porque teníamos una cláusula de posible renovación con una clasificación a torneo internacional. Entonces, esto se dio, por suerte conseguimos uno de los objetivos importantes que tuvimos en el año, sumar la mayor cantidad de puntos, que eso nos ayudó a clasificar a Copa Sudamericana”.

Al ser consultado sobre cómo encara el equipo el próximo año, Camacho respondió. “La idea es de seguir manteniendo la línea de trabajo, el buen funcionamiento del equipo, seguir sumando la mayor cantidad de puntos para Trinidense, que eso ayuda mucho a la institución para, primeramente, poder mantener y estar tranquilo en Primera División, que también fue un objetivo importante, porque bien recordamos, este año arrancamos un poco complicado en el tema de promedio. Entonces, eso por suerte conseguimos con esa buena campaña en el Apertura, nos dio un respiro importante y poder en este Clausura que tuvimos, estar más tranquilos, pero obviamente sin descuidar ese tema del promedio”.

Además, el delantero se refirió a los compromisos internacionales y nacionales que afrontará el club. “Ahora que vamos a tener una copa internacional, seguramente vamos a, a preparar el equipo, vamos a tratar de que Trinidense salga a competir. Ojalá podamos entrar a la fase de grupos y si Dios permite, poder entrar a competir en el campo internacional. Y obviamente no descuidar los torneos que vamos a tener el año, tres torneos, en realidad, que también tenemos la copa Paraguay. Así que tenemos grandes objetivos, tenemos muchas ganas de seguir compitiendo. Hay equipo, hay trabajo y bien ya a la vista está la forma seria que viene trabajando Trinidense”.

El atacante oriundo de Villa Florida fue uno de los puntos más regulares del elenco comandado por José Arrúa a lo largo de la temporada. En el torneo Apertura, Camacho disputó 18 partidos y registró 6 goles. En el torneo Clausura, sumó la misma cantidad de partidos con un número idéntico de anotaciones. En total, el jugador estuvo presente en 36 compromisos de liga, marcó 12 goles y brindó 4 asistencias.

