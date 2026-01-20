Sportivo Trinidense
Acosta, incorporación “low cost” de Trinidense

Denis Acosta (10/03/2002) tendrá la posibilidad de competir en el profesionalismo de la mano del Sportivo Trinidense.
Denis Alejandro Acosta González (23) es un fichaje “low cost” (bajo costo) del Sportivo Trinidense, que mantiene la base de la temporada anterior.

Por ABC Color

El defensor Denis Acosta llega al club auriazul Sportivo Trinidense procedente de Fernando de la Mora, de la División Intermedia.

Acosta es la quinta incorporación de la Cruz amarilla para su octavo año de intervención en Primera (1994, 2007, 2010, 2017, 2023, 2025, 2025 y 2026), después del argentino Nicolás Maná, Clementino González, Fabrizio Baruja y Jorge Marcelino.

El debut del “Triqui” en el torneo Apertura será el viernes contra Recoleta FC, en el Ricardo Grégor, a las 18:00.

