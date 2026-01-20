Acosta, incorporación “low cost” de Trinidense

El defensor Denis Acosta llega al club auriazul Sportivo Trinidense procedente de Fernando de la Mora, de la División Intermedia.

Acosta es la quinta incorporación de la Cruz amarilla para su octavo año de intervención en Primera (1994, 2007, 2010, 2017, 2023, 2025, 2025 y 2026), después del argentino Nicolás Maná, Clementino González, Fabrizio Baruja y Jorge Marcelino.

El debut del “Triqui” en el torneo Apertura será el viernes contra Recoleta FC, en el Ricardo Grégor, a las 18:00.

