Sportivo Trinidense
24 de febrero de 2026 - 16:29

Trinidense, al frente del “minutaje” sub 19

Pedro Manuel Zarza Gavilán (18 años), escurridizo extremo del Sportivo Trinidense, en el que milita cedido por Olimpia.
Con la activa participación de Pedro Zarza, el Sportivo Trinidense comanda la clasificación de minutos acumulados con el sub 19.

Por ABC Color

De acuerdo al reglamento, cada club debe totalizar 900 minutos en el torneo Apertura con la inclusión de un jugador nacido el 1 de enero de 2007 en adelante.

El incumplimiento establece una multa de G. 1.000.000.000, más la reducción de tres puntos.

Mientras Trinidense se encuentra adelante, Nacional marcha último luego de la sexta ronda.

Actualización: 1- Trinidense, con 463 minutos acumulados (437 faltantes). 2- Cerro Porteño, 293 (607). 3- Guaraní, 259 (641). 4- Olimpia, 236 (664). 5- Recoleta FC, 209 (691). 6- Rubio Ñu, 203 (697). 7- Libertad, 163 (737). 8- Ameliano, 133 (767). 9- San Lorenzo, 119 (789). 10- 2 de Mayo, 90 (810). 11- Luqueño, 90 (810). 12- Nacional, 79 (821).