Trinidense, al frente del “minutaje” sub 19

De acuerdo al reglamento, cada club debe totalizar 900 minutos en el torneo Apertura con la inclusión de un jugador nacido el 1 de enero de 2007 en adelante.
El incumplimiento establece una multa de G. 1.000.000.000, más la reducción de tres puntos.
Mientras Trinidense se encuentra adelante, Nacional marcha último luego de la sexta ronda.
Actualización: 1- Trinidense, con 463 minutos acumulados (437 faltantes). 2- Cerro Porteño, 293 (607). 3- Guaraní, 259 (641). 4- Olimpia, 236 (664). 5- Recoleta FC, 209 (691). 6- Rubio Ñu, 203 (697). 7- Libertad, 163 (737). 8- Ameliano, 133 (767). 9- San Lorenzo, 119 (789). 10- 2 de Mayo, 90 (810). 11- Luqueño, 90 (810). 12- Nacional, 79 (821).