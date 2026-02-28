Bruno Valdez, el sorpresivo fichaje de Trinidense para lo que resta del semestre

La salida del defensor de Boca Juniors se dio tras un periodo de incertidumbre en el que trabajaba de forma diferenciada, ya que no formaba parte de los planes del cuerpo técnico “Xeneize”. Finalmente, el zaguero logró rescindir el contrato que lo ligaba al club argentino por un año más, una decisión que también favoreció a la institución de la Ribera al liberar un cupo de extranjero.

A pesar de las intensas expectativas que rodeaban un posible regreso a Cerro Porteño —club con el que se consagró campeón del torneo Clausura y de la Supercopa Paraguay la temporada pasada—, las negociaciones con el “Ciclón” no llegaron a buen puerto. Esta situación permitió que el “Triqui” ganara terreno y asegurara el fichaje de un defensor de trayectoria para cubrir un hueco crítico en su esquema defensivo.

La llegada del oriundo de Fernando de la Mora representa un alivio inmediato para el entrenador José Gabriel Arrúa, quien tuvo que lidiar con sensibles bajas en la zona baja del equipo. La ausencia más significativa es la de Maximiliano Centurión, quien era una pieza inamovible en la zaga central hasta que sufrió una rotura total del ligamento cruzado anterior, lesión que lo mantendrá alejado de las canchas por aproximadamente ocho meses.

Con los documentos en regla y el físico a punto, Bruno Valdez ya se encuentra a disposición del cuerpo técnico para vestir su tercera camiseta en nuestro medio, luego de iniciarse en Sol de América y tener dos ciclos en Cerro Porteño. La gran incógnita ahora es si debutará este miércoles a las 21:30 en el estadio Defensores del Chaco, donde Sportivo Trinidense se jugará el pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana ante Olimpia, en un duelo decisivo a partido único.