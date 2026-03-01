Trinidense: Bruno Valdez, en la Cruz amarilla

El defensor Bruno Valdez, que quedó desvinculado de Boca Juniors y que últimamente militó en Cerro Porteño, tiene el objetivo de alcanzar un alto nivel para volver a la selección nacional.

Valdez, iniciado en Sol de América y que actuó igualmente en el América de México, totaliza 32 partidos con la Albirroja, 15 en amistosos, 9 en Eliminatorias y 8 en Copa América.

Esta es la contratación más rimbombante de la Cruz amarilla, que para el nuevo ciclo había incorporado a Nicolás Maná, Clementino González, Fabrizio Baruja, Jorge Marcelino, Denis Acosta, Tobías Morínigo, Lucas Nahuel González y Fernando Román.

El miércoles “Triqui” lidiará con Olimpia en el Defensores del Chaco, a las 21:30, por un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.