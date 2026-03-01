Sportivo Trinidense
01 de marzo de 2026

Trinidense: Bruno Valdez, en la Cruz amarilla

Bruno Amílcar Valdez militará en el Sportivo Trinidense.
El experimentado Bruno Amílcar Valdez (33 años) proseguirá su carrera en el Sportivo Trinidense, al menos lo que resta del semestre.

Por ABC Color

El defensor Bruno Valdez, que quedó desvinculado de Boca Juniors y que últimamente militó en Cerro Porteño, tiene el objetivo de alcanzar un alto nivel para volver a la selección nacional.

Valdez, iniciado en Sol de América y que actuó igualmente en el América de México, totaliza 32 partidos con la Albirroja, 15 en amistosos, 9 en Eliminatorias y 8 en Copa América.

Esta es la contratación más rimbombante de la Cruz amarilla, que para el nuevo ciclo había incorporado a Nicolás Maná, Clementino González, Fabrizio Baruja, Jorge Marcelino, Denis Acosta, Tobías Morínigo, Lucas Nahuel González y Fernando Román.

El miércoles “Triqui” lidiará con Olimpia en el Defensores del Chaco, a las 21:30, por un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.