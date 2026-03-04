Sportivo Trinidense vs. Olimpia: unas 23.000 entradas vendidas

Sportivo Trinidense es local en la serie contra Olimpia por la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026. En consecuencia, el Triki es el encargado de la venta de las localidades, que a horas del partido, continúan disponibles porque todavía no fueron adquiridas todas las habilitadas. “Se que la gente está comprando”, expresó Norman Rieder al Cardinal Deportivo.

Lea más: A qué hora juega Trinidense vs. Olimpia y dónde ver hoy en vivo

El presidente del Auriazul contó que fueron expedidas hasta el momento unas 23.000 boletas de las 33.000 autorizadas en el Defensores del Chaco. “Veintitrés mil entradas vendidas de las treinta mil habilitadas. Quedan diez mil lugares”, puntualizó Rieder, quien todavía cree que el estadio estará repleto. “Sigo creyendo que el estadio se va a llenar. Todavía quedan muchas horas”, añadió.

“Es difícil decir si llegamos al objetivo”

Rieder comentó que “es difícil decir si llegamos al objetivo económico” con respecto a la recaudación de llave continental contra el Franjeado de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez. “Normalmente somos última hora. Es un partido muy importante para todos. Sigo pensando que estará lleno”, culminó el titular de la institución del Barrio Santísima Trinidad a ABC Cardinal.

Lea más: La formación de Olimpia para buscar la clasificación a los grupos

grupos

Trinidense vs. Olimpia: Precios (vía tuti.com.py)

Gradería Norte: 50.000 gs.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Gradería Sur: 50.000 gs.

Preferencia E (Sportivo Trinidense): 50.000 gs.

Platea: 80.000 gs.

Preferencia A: 110.000 gs.

Preferencia D: 120.000 gs.

Preferencia B: 130.000 gs.

Preferencia C: 200.000 gs.

Albirroja VIP: 250.000 gs.