A qué hora juega Trinidense vs. Olimpia y dónde ver hoy en vivo

Olimpia enfrenta hoy a Sportivo Trinidense por la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026. El Triki y el Decano juegan a las 21:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco. Arbitra el chileno Piero Maza con VAR del uruguayo Leodán González. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Sportivo Trinidense vs. Olimpia: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 21:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Chile: 21:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Perú: 19:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

El Salvador: 18:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 16:30 horas

Estados Unidos - Este: 19:30 horas

Inglaterra: 00:30 horas

España: 01:30 horas

Bélgica: 01:30 horas

Marruecos: 01:30 horas

Sudáfrica: 02:30 horas

Sportivo Trinidense vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Sportivo Trinidense vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.