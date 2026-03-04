A qué hora juega Trinidense vs. Olimpia y dónde ver hoy en vivo

Olimpia enfrenta hoy a Sportivo Trinidense por la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026. El Triki y el Decano juegan a las 21:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco. Arbitra el chileno Piero Maza con VAR del uruguayo Leodán González. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Sportivo Trinidense vs. Olimpia: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 21:30 horas
Argentina: 21:30 horas
Brasil: 21:30 horas
Uruguay: 21:30 horas
Chile: 21:30 horas
Ecuador: 19:30 horas
Colombia: 19:30 horas
Perú: 19:30 horas
Venezuela: 20:30 horas
Bolivia: 20:30 horas
El Salvador: 18:30 horas
México: 18:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 16:30 horas
Estados Unidos - Este: 19:30 horas
Inglaterra: 00:30 horas
España: 01:30 horas
Bélgica: 01:30 horas
Marruecos: 01:30 horas
Sudáfrica: 02:30 horas
Sportivo Trinidense vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Sportivo Trinidense vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.