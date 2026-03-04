Fútbol Internacional
04 de marzo de 2026 - 09:58

A qué hora juega Trinidense vs. Olimpia y dónde ver hoy en vivo

El argentino Juan Alfaro (i) y el paraguayo Iván Leguizamón, futbolistas de Olimpia, celebran un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
El argentino Juan Alfaro (i) y el paraguayo Iván Leguizamón, futbolistas de Olimpia, celebran un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.FERNANDO ROMERO

Sportivo Trinidense y Olimpia disputan hoy la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Olimpia enfrenta hoy a Sportivo Trinidense por la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026. El Triki y el Decano juegan a las 21:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco. Arbitra el chileno Piero Maza con VAR del uruguayo Leodán González. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Lea más: Trinidense vs. Olimpia, el boleto continental del semestre

Sportivo Trinidense vs. Olimpia: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 21:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Chile: 21:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Perú: 19:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

El Salvador: 18:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 16:30 horas

Estados Unidos - Este: 19:30 horas

Inglaterra: 00:30 horas

España: 01:30 horas

Bélgica: 01:30 horas

Marruecos: 01:30 horas

Sudáfrica: 02:30 horas

Sportivo Trinidense vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

El paraguayo Adrián Alcaraz, futbolista de Olimpia, cabecea el balón en un partido frente a Sportivo Trinidense por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
El paraguayo Adrián Alcaraz, futbolista de Olimpia, cabecea el balón en un partido frente a Sportivo Trinidense por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

Sportivo Trinidense vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.