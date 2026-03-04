La formación de Olimpia para buscar la clasificación a fase de grupos

Olimpia disputa hoy el encuentro más importante del año: la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026. El Decano enfrenta a Sportivo Trinidense por la clasificación a la fase de grupos del único certamen continental que puede disputar en la temporada. A horas de la serie, a partido único (si hay empate, penales), Pablo ‘Vitamina’ Sánchez tiene definido a los once.

‘Vitamina’ había preservado a la mayoría de los titulares en el triunfo 1-0 sobre Sportivo Ameliano por la octava fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. De esa formación que arrancó ante la V Azulada en el Antonio Aranda de Ciudad del Este, el DT argentino repite solamente a dos futbolistas: Gastón Olveira y Rubén Lezcano, el último refuerzo.

Los 9 cambios de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez

Entonces, el equipo que enfrenta al Triki tiene a 9 jugadores frescos. Toda la defensa, el mediocampo y una parte del ataque: Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra (ingresó a los 67′), Alan Rodríguez, Juan Fernando Alfaro (ingresó a los 60′), Richard Ortiz, Hugo Quintana (ingresó a los 61′), Iván Leguizamón y Adrian Alcaraz (ingresó a los 72′).

La formación de Olimpia vs. Sportivo Trinidense en la Copa Sudamericana 2026

Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Juan Alfaro, Richard Ortiz, Hugo Quintana; Rubén Lezcano, Iván Leguizamón y Adrián Alcaraz.