Olimpia
04 de marzo de 2026 - 12:25

La formación de Olimpia para buscar la clasificación a fase de grupos

Los jugadores de Olimpia celebran un gol en el partido frente a Libertad por la fecha 7 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Olimpia celebran un gol en el partido frente a Libertad por la fecha 7 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Olimpia enfrenta hoy a Sportivo Trinidense en busca de la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Pablo ‘Vitamina’ Sánchez tiene definido el equipo: hay cambios y Rubén Lezcano arranca de titular.

Por ABC Color

Olimpia disputa hoy el encuentro más importante del año: la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026. El Decano enfrenta a Sportivo Trinidense por la clasificación a la fase de grupos del único certamen continental que puede disputar en la temporada. A horas de la serie, a partido único (si hay empate, penales), Pablo ‘Vitamina’ Sánchez tiene definido a los once.

Lea más: A qué hora juega Trinidense vs. Olimpia y dónde ver hoy en vivo

‘Vitamina’ había preservado a la mayoría de los titulares en el triunfo 1-0 sobre Sportivo Ameliano por la octava fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. De esa formación que arrancó ante la V Azulada en el Antonio Aranda de Ciudad del Este, el DT argentino repite solamente a dos futbolistas: Gastón Olveira y Rubén Lezcano, el último refuerzo.

El paraguayo Adrián Alcaraz, futbolista de Olimpia, cabecea el balón en un partido frente a Sportivo Trinidense por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
El paraguayo Adrián Alcaraz, futbolista de Olimpia, cabecea el balón en un partido frente a Sportivo Trinidense por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

Los 9 cambios de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez

Entonces, el equipo que enfrenta al Triki tiene a 9 jugadores frescos. Toda la defensa, el mediocampo y una parte del ataque: Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra (ingresó a los 67′), Alan Rodríguez, Juan Fernando Alfaro (ingresó a los 60′), Richard Ortiz, Hugo Quintana (ingresó a los 61′), Iván Leguizamón y Adrian Alcaraz (ingresó a los 72′).

El argentino Juan Alfaro (i) y el paraguayo Iván Leguizamón, futbolistas de Olimpia, celebran un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
El argentino Juan Alfaro (i) y el paraguayo Iván Leguizamón, futbolistas de Olimpia, celebran un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

La formación de Olimpia vs. Sportivo Trinidense en la Copa Sudamericana 2026

Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Juan Alfaro, Richard Ortiz, Hugo Quintana; Rubén Lezcano, Iván Leguizamón y Adrián Alcaraz.