Néstor Camacho sigue ampliando su legado goleador

Néstor Camacho volvió a ser protagonista este viernes en Villa Elisa al marcar uno de los goles en la victoria 3-1 de Sportivo Trinidense sobre Cerro Porteño, en duelo correspondiente a la penúltima fecha del torneo Apertura.

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El experimentado delantero convirtió el tercer tanto del “Triqui” y alcanzó los 148 goles en su carrera dentro del fútbol paraguayo, consolidándose entre los máximos artilleros históricos del país.

⚽️¡PARA LIQUIDAR EL PARTIDO! Néstor Camacho marcó el tercero para Sportivo Trinidense.



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Con esta nueva anotación, Camacho quedó a solo 12 tantos de Santiago Salcedo, máximo goleador histórico del fútbol paraguayo con 160 conquistas y ya retirado de la actividad profesional.

Además, el atacante amplió la diferencia sobre Fernando “Queso” Fernández, quien suma 140 goles y continúa en competencia.

A lo largo de su extensa trayectoria, Camacho defendió las camisetas de clubes importantes como Olimpia, Libertad y Guaraní, además de mantenerse vigente actualmente en Trinidense, donde continúa aportando experiencia y goles.