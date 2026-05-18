Arrúa, un lustro al frente del Sportivo Trinidense

“Cinco años de historia”, el título del anuncio del Sportivo Trinidense sobre José Gabriel Arrúa y el staff de profesionales, completado por Juan Pampliega, Diego Ayala y Víctor Ortiz.

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“Construidos sobre una base de labor y confianza en un proceso en el que creemos, mantenemos y trabajamos por mejorar desde el primer día”, indica parte del escrito.

“Todo lo bueno que nos pasó nunca nos hizo olvidar que también habría desafíos por afrontar. Y lo hicimos. Y lo seguiremos haciendo”, añade.

“Se cumplen cinco años de aquel día donde el club, mediante su gerencia deportiva, puso la confianza sobre un cuerpo técnico joven y capaz, que hoy se convierte en historia viva del fútbol paraguayo”.

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“Nuestras mas grandes felicitaciones a José Arrúa, Juan Pampliega, Diego Ayala y Víctor Ortiz, quienes nos dejaron soñar, nos hicieron creer y nos demostraron que todo es posible si se hace bien.

Aún nos queda mucha historia por escribir y lo haremos juntos. De parte de toda nuestra institución, dirigencia y familia trinidense: Gracias”.

Un agradecimiento al staff por “trabajar día a día para que el Club Sportivo Trinidense siga en lo mas alto, manteniendo nuestros valores de humildad, fe y sacrificio”, señala el artículo.

Bajo la conducción de Arrúa, la Cruz amarilla se consolidó en el profesionalismo, disputó la Copa Libertadores 2024, además de la Copa Sudamericana de ese mismo año y en este 2026, en el filtro local contra Olimpia.

La institución auriazul, presidida por Norman Rieder, acumula ocho temporadas en el fútbol profesional, en cinco etapas, 1994, 2007, 2010, 2017 y 2023-2026.