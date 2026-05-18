Sportivo Trinidense
18 de mayo de 2026 a la - 15:53

Arrúa, un lustro al frente del Sportivo Trinidense

Componentes del cuerpo técnico del Sportivo Trinidense, encabezado por José Gabriel Arrúa Ovelar, de 38 años.
Componentes del cuerpo técnico del Sportivo Trinidense, encabezado por José Gabriel Arrúa Ovelar, de 38 años.Sportivo Trinidense

El Sportivo Trinidense divulgó una placa en la que destaca los cinco años de trabajo de José Gabriel Arrúa y su cuerpo técnico en la institución, a la que llegó el 18 de mayo de 2021 para dar continuidad a la campaña de la División Intermedia.

Por ABC Color

“Cinco años de historia”, el título del anuncio del Sportivo Trinidense sobre José Gabriel Arrúa y el staff de profesionales, completado por Juan Pampliega, Diego Ayala y Víctor Ortiz.

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“Construidos sobre una base de labor y confianza en un proceso en el que creemos, mantenemos y trabajamos por mejorar desde el primer día”, indica parte del escrito.

“Todo lo bueno que nos pasó nunca nos hizo olvidar que también habría desafíos por afrontar. Y lo hicimos. Y lo seguiremos haciendo”, añade.

“Se cumplen cinco años de aquel día donde el club, mediante su gerencia deportiva, puso la confianza sobre un cuerpo técnico joven y capaz, que hoy se convierte en historia viva del fútbol paraguayo”.

“Nuestras mas grandes felicitaciones a José Arrúa, Juan Pampliega, Diego Ayala y Víctor Ortiz, quienes nos dejaron soñar, nos hicieron creer y nos demostraron que todo es posible si se hace bien.

Aún nos queda mucha historia por escribir y lo haremos juntos. De parte de toda nuestra institución, dirigencia y familia trinidense: Gracias”.

Un agradecimiento al staff por “trabajar día a día para que el Club Sportivo Trinidense siga en lo mas alto, manteniendo nuestros valores de humildad, fe y sacrificio”, señala el artículo.

Bajo la conducción de Arrúa, la Cruz amarilla se consolidó en el profesionalismo, disputó la Copa Libertadores 2024, además de la Copa Sudamericana de ese mismo año y en este 2026, en el filtro local contra Olimpia.

La institución auriazul, presidida por Norman Rieder, acumula ocho temporadas en el fútbol profesional, en cinco etapas, 1994, 2007, 2010, 2017 y 2023-2026.