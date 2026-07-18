Trinidense, con empate y victoria contra Luqueño

El estadio Martín Torres albergó los enfrentamientos preparatorios entre los auriazules Sportivo Trinidense y Sportivo Luqueño, en la mañana de este sábado.

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El juego de primer turno, con 80 minutos de duración, culminó 1-1. El gol de la Cruz amarilla no anotó Néstor Camacho, de acuerdo a los datos proporcionados por el departamento de prensa de la institución capitalina.

El entrenador José Gabriel Arrúa conformó el equipo A con: Matias Dufour; Axel Cañete (Bruno Valdez), Agustin da Silveira, César Benítez y Diego Melgarejo (Sergio Mendoza); Tomás Rayer, Gustavo Viera (Jorge Marcelino), Nelson Gauto y Luis de la Cruz; Tobías Morínigo (Junior Gamarra) y Clementino González (Nestor Camacho).

El reporte refiere que Diego Melgarejo fue retirado en ambulancia y derivado al Sanatorio Santa Bárbara por una posible fractura en hombro derecho.

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En el segundo “test match”, Trinidense salió airoso por 3-2, gracias a la conversiones de Junior Gamarra (2) y Óscar Giménez.

La formación de la Cruz amarilla: Víctor Samudio (Marcos Escobar); Fabrizio Baruja, Fernando Roman, David Villalba (Maximiliano Jimenez) y Sergio Mendoza (Armando Ruiz Díaz); Joel Román (Junior Gamarra), Lucas González, Brian Leguizamón y Nicolás Maná (Enzo González); Alan Cano (Iván Argüello) y Néstor Camacho (Óscar Giménez).