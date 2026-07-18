Cerro Porteño oficializa el fichaje de Alexis Cañete

Cerro Porteño dio oficialmente este sábado la bienvenida a Alexis Damián Cañete Torres, defensor central de 22 años, quien llega a “la mitad más uno” proveniente del vecino, Nacional.

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El viernes, el Ciclón presentó a los argentinos Agustín Ezequiel Almendra (26, volante de contención) y a Lucas Gabriel Merolla (31, marcador central).

Cañete es natural del 4º barrio de Luque. Se inició en 2018 en el 29 de Junio de la Liga Luqueña. En agosto de 2019 fichó por Rubio Ñu de Santísima Trinidad y en febrero de 2024 se vinculó a Nacional, la Academia.

¡Alexis ya está en el Barrio! 🔥🏟️ pic.twitter.com/v50cmDnwVd — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) July 18, 2026

Esperan su turno para la presentación en sociedad: Manuel Roffo, Ángel Martínez, Iván “Súper” Ramírez, Ariel Gamarra y Derlis Rodríguez, quien regresa a la institución tras militar en Guaraní.

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Los azulgranas tendrá una cargada segunda mitad del año, con el campeonato Clausura, que arranca el próximo fin de semana, la Copa Paraguay, que ya se encuentra en pleno desarrollo, y la Copa Libertadores, en la instancia de octavos de final contra el Palmeiras.

Luego de la intertemporada en Buenos Aires, los componentes de la plantilla dirigida por Ariel Holan tienen un par de días libres. Retomarán los trabajos el lunes.

El viernes 24, Cerro Porteño jugará contra Trinidense por la primera fecha del torneo Clausura. El cotejo será en La Nueva Olla, a las 18:30.

La serie contra Palmeiras, por un lugar en cuartos de final de La Gloria Eterna será el miércoles 12 y el 19 de agosto. El primer enfrentamiento se desarrollará en Brasil, a las 19:00.