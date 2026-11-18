Al Franjeado le bastará con un empate para asegurar el punto que le falta y coronarse con la 49ª estrella de su historia en la máxima categoría. Del otro lado, el conjunto auriazul vive un gran presente, peleando mano a mano en el acumulativo por meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores en medio de la puja con los clubes de mayor presupuesto del fútbol paraguayo.

Lea más: Trinidense: Arrúa, con el drama de los jugadores a préstamo de Olimpia

En la antesala de este choque crucial, el director técnico de Trinidense, José Arrúa, analizó los detalles del encuentro en charla con Cardinal Deportivo, dejando textuales declaraciones sobre lo que se jugarán en Sajonia: “La verdad es que un partido diferente por todo lo que se va a jugar; sabíamos que Olimpia iba a llevar esa cantidad de gente, que necesita un punto para campeonar, y nosotros tratar de sumar, porque estamos peleando con los grandes ahí un lugar para la Copa Libertadores que es muy importante para nosotros, y es muy bueno y habla muy bien también de todo lo que hicieron los jugadores del club este año nuevamente, porque está peleando con Nacional, con Cerro Porteño, con Libertad, que son equipos que manejan otro presupuesto”.

Destacando el gran momento institucional y deportivo que atraviesa su equipo, el DT valoró el esfuerzo colectivo para codearse con los gigantes del plano local: “Quiere decir que los jugadores y todo el club estamos haciendo bien las cosas y compitiendo, entonces, esperemos que sea un partido favorable para nosotros. Sabemos que enfrentamos al mejor equipo prácticamente de lo que va del año —lo demostró, los resultados están ahí, los números también—, y con el plantel que tiene también, por todo lo que viene haciendo Olimpia, que no había arrancado bien en el Clausura, pero remontó por hacer bien las cosas”.

🗣️"Tratar de sumar, y que Olimpia no sume ante nosotros"



🗣️"Es un partido diferente, por todo lo que se va a jugar"



🗣️"Vamos a tratar de presionar e incomodar a Olimpia"



🗣️"Estar peleando un cupo de Libertadores con Cerro, Nacional y Libertad, equipos con otros presupuestos,… pic.twitter.com/9PUdgg4UzV — ABC Deportes (@ABCDeportes) November 18, 2026

Bajas, ajedrez táctico y el factor “préstamos”

Para este compromiso límite, el estratega de Trinidense advirtió sobre la amplitud del plantel franjeado pese a la resta de uno de sus referentes defensivos: “En este partido no va a estar Mateo Gamarra, que es uno de los pilares ahí atrás también, que le da mucha salida; pero Olimpia tiene prácticamente dos equipos y medio, tiene varios jugadores, tiene muchos recambios. Pero nosotros vamos a tratar de hacerlo nuestro, a tratar de presionar e incomodar a Olimpia; sabemos que a veces lo planificado de una presión alta muchas veces te lleva a presionar un poquito más abajo, pero vamos a tratar nosotros de hacer lo nuestro, con nuestras armas, de lastimar a Olimpia y tratar nosotros de sumar y que Olimpia no pueda sumar contra nosotros —pero no porque Olimpia no pueda campeonar contra nosotros, sino que más bien por la necesidad y el objetivo que tenemos por cumplir”.

No obstante, el receso del campeonato por el combo de fecha FIFA llegó como un respiro para recuperar soldados importantes en el plantel auriazul: “A Joel Román todavía no lo tenemos disponible, pero nos estamos recuperando; ya jugó Bruno Valdez algunos minutos contra Ameliano. Este parate nos vino bien a nosotros para poder tener mayor calidad de trabajo para un Bruno Valdez, para un Diego Melgarejo, para una recuperación, una mejor recuperación de Tomás Rayer, que venía con molestia, que por eso no había ingresado con Ameliano; decidimos reservarle para este partido. Y nos vino bastante bien realmente para poder llegar con la mayor cantidad posible de los jugadores disponibles; y también podemos elegir dos jugadores de Olimpia ahora, no podemos contar con todos los jugadores que están a préstamo en Olimpia”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La pulseada por el Paraguay 3 y el dilema de los cedidos

Más allá de la fiesta que prepara el Decano en Sajonia, el duelo tiene tintes de final para Sportivo Trinidense en su lucha por asegurar el casillero de Paraguay 3 rumbo a la próxima Copa Libertadores. El margen de error es nulo: Cerro Porteño le pisa los talones con exactamente el mismo puntaje en la tabla acumulada, una paridad donde la ventaja deportiva momentánea sonríe a los auriazules. A este escenario de alta tensión se le suma un complejo rompecabezas reglamentario: el factor de los jugadores prestados. De los siete futbolistas pertenecientes a los registros de Olimpia que defienden la camiseta del Triki, la letra chica del convenio institucional establece un límite estricto que condiciona la pizarra de José Arrúa: tan solo dos podrán tener acción frente al club dueño de sus pases.

Con las cartas sobre la mesa, todo apunta a que los elegidos por el cuerpo técnico para decir presente en el Defensores del Chaco serán el lateral izquierdo Alan Tobías Morínigo y el volante ofensivo Luis Carlos Abreu, ambos con la confianza de haber sido titulares en la última presentación frente a Ameliano y quienes vienen sumando mayor regularidad. Consecuentemente, la medida dejará fuera de la nómina de convocados a los otros cinco valores franjeados cedidos al plantel auriazul: Fabrizio Baruja, Junior Gamarra, Alan Cano, Ronald Cornet y Faustino Barone.