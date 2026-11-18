El domingo, Olimpia y Sportivo Trinidense medirán fuerzas en el Defensores del Chaco, a las 18:00, por la vigésima ronda del campeonato Clausura 2026.

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Un duelo que podría ser definitorio, ya que con solo empatar, el Decano del fútbol paraguayo se adjudicará el título, que representaría la 49ª estrella liguera.

La Cruz amarilla se encuentra en la línea de clasificación a la Copa Libertadores como Paraguay 3. Para mantener su ubicación, necesita sumar, pues Cerro Porteño se encuentra con el mismo puntaje acumulado, con la ventaja deportiva para los auriazules.

Son siete los atletas del Olimpia que militan a préstamo en “Triqui”. En convenio institucional para la cesión de jugadores indica que solo dos pueden actuar contra el gigante del barrio Mariscal López, por lo que el entrenador José Gabriel Arrúa deberá deshojar margaritas para elegir al par de franjeados.

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De acuerdo a la más reciente presentación, con victoria por 3-0 contra Ameliano, los elegidos por el entrenador serían el lateral izquierdo Alan Tobías Morínigo y el volante ofensivo Luis Carlos Abreu, quienes fueron titulares contra la V azulada.

En este caso quedarían fuera de la nómina de convocados los otros olimpistas: Fabrizio Baruja, Junior Gamarra, Alan Cano, Ronald Cornet y Faustino Barone. La institución franjeada también tendría la posibilidad de “tachar” a uno o dos elegidos. Las “reglas del juego” fueron aceptadas en su momento.

En la rueda inicial del Clausura, en la que Olimpia ganó en Sajonia por 2-1, Morínigo fue titular, mientras que Barone ingresó de recambio.