El partido entre Olimpia y Sportivo Trinidense se disputará el domingo en el estadio Defensores del Chaco, a las 18:00 y corresponde al vigésimo capítulo (antepenúltimo) del campeonato Clausura 2026.

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Con solo empatar, el más ganador del fútbol paraguayo se adjudicará la corona, pero la Cruz amarilla, en su lucha por clasificar a la Copa Libertadores mediante el puntaje acumulado, desea aguar sus planes.

El plantel auriazul, dirigido técnicamente por José Gabriel Arrúa, activa con normalidad, siendo el experimentado Joel “Cuca” Román el único lesionado. Los demás componentes de la dotación se encuentran a disposición del orientador.

“Triqui” tiene 66 puntos acumulados en el año en 41 partidos, los mismos que Cerro Porteño, su “rival directo” por la plaza de Paraguay 3, ya que Nacional, que cuenta con 71 unidades, sería el 2 por detrás de Olimpia, que al tener 91 asegura su presencia en la Supercopa contra el monarca de la Copa Paraguay, Recoleta FC o Sol de América.

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En cuanto a los choques entre franjeados y trinidenses en este ciclo, el Decano ganó en tres oportunidades, incluyendo el match por la Copa Sudamericana, mientras que la Cruz se impuso en una ocasión.