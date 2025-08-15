Alianza Lima derrota a la “U” Católica y se acerca a cuartos gracias al doblete de Cantero

El Estadio Alejandro Villanueva fue testigo de un duelo de ida muy disputado, donde los locales consiguieron una valiosa ventaja de cara al partido de vuelta en Quito. La primera ocasión clara fue para Alianza a los 30 minutos, con un potente remate del ecuatoriano Fernando Gaibor que el portero rival, Johan Lara, logró desviar.

Poco después, el equipo peruano sufrió un duro golpe cuando Paolo Guerrero tuvo que ser sustituido por una molestia muscular. El veterano delantero fue reemplazado por Hernán Barcos.

El final del primer tiempo fue de ida y vuelta. Por el lado de los ecuatorianos, Bryon Palacios y Azarías Londoño generaron peligro, mientras que Kevin Quevedo y Sergio Peña se acercaron al gol para los locales. Los comentaristas destacaron la actuación de ambos porteros: el boliviano Guillermo Viscarra y Johan Lara salvaron a sus equipos en varias ocasiones.

En la segunda mitad, Alianza siguió insistiendo, con Peña y Gaibor estrellando remates en el poste. El técnico argentino Néstor Gorosito realizó un cambio clave al ingresar a Alan Cantero por Alessandro Burlamaqui, un movimiento que terminaría dándole la victoria.

A los 76 minutos, en un momento de menos opciones para los locales, una gran asistencia de Barcos encontró la cabeza de Cantero, que no perdonó. El argentino no se conformó y, a los 86 minutos, aprovechó un error de la defensa ecuatoriana para definir el segundo tanto de la noche. Lara evitó lo que pudo ser el tercero al atajar un disparo de Pablo Ceppelini en los últimos instantes.

Ficha Técnica

Alianza Lima (2): Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Erick Noriega, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Kevin Quevedo, Fernando Gaibor, Alessando Burlamaqui (m.62, Alan Cantero), Erick Castillo (m.71, Pablo Ceppelini); Sergio Peña y Paolo Guerrero (m.36, Hernán Barcos). Entrenador: Néstor Gorosito.

Universidad Católica (0): Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina, Daykol Romero; Daniel Clavijo, Mauro Díaz (m.66, Facundo Martínez), Luis Moreno; Azarias Londoño, Byron Palacios (m.76, José Fajardo) y Mauricio Alonso (m.84, Eddy Mejía). Entrenador: Diego Martínez.

Goles: minutos 76 y 87: Alan Cantero.

Árbitro: Jhon Ospina (COL). Amonestados: Quevedo (ALI); Medina y Anangonó (CAT).

Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado en el estadio Alejandro Villanueva, de Lima, ante unos 25.000 espectadores.

Fuente: EFE