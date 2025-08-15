La “U” de Chile vence a Independiente y toma ventaja de cara al desquite

El único gol del encuentro fue obra de Lucas Assadi a los 36 minutos. Aunque los azules hicieron valer su localía en el Estadio Nacional, lejos estuvieron de mostrar su mejor versión, y tuvieron serios problemas para controlar el juego hasta la expulsión de Matías Abaldo a 20 minutos del final.

Lea más: Alianza Lima derrota a la “U” Católica y se acerca a cuartos gracias al doblete de Cantero

Independiente comenzó presionando la salida de la U, lo que generó errores que casi castigan Santiago Montiel y Felipe Loyola. El conjunto chileno se mostró incómodo y apurado por la velocidad que propuso “El Rojo”, pero logró asentarse y generar peligro. Un remate de Israel Poblete que se desvió al poste y un cabezazo de Fabián Hormazábal en las manos de Rodrigo Rey fueron las primeras advertencias.

Finalmente, tras varios minutos de dominio, llegó el gol. A los 36 minutos, Lucas Assadi recibió un pase de Hormazábal y definió con un remate esquinado que abrió el marcador.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la segunda mitad, el técnico de Independiente, Julio Vaccari, intentó revertir la situación con el ingreso del experimentado delantero Gabriel Ávalos, buscando solucionar la falta de gol de su equipo. Sin embargo, el cuadro chileno del entrenador Gustavo Álvarez perdió el control del balón y, en su peor momento, se produjo la expulsión de Abaldo por doble amarilla. A pesar de la superioridad numérica, la U no pudo aumentar la ventaja y el marcador se mantuvo intacto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ganador de esta serie se enfrentará en los cuartos de final al vencedor del cruce entre el Universidad Católica de Ecuador y el Alianza Lima de Perú.

Ficha Técnica

Universidad de Chile (1): Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Saldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Felipe Salomoni (m.45, Antonio Díaz), Javier Altamirano (m.71, Marcelo Díaz); Lucas Di Yorio (m.71, Rodrigo Contreras), Lucas Assadi. Entrenador: Gustavo Álvarez.

Independiente (0): Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomonaco, Nicolás Freire (m.67, Sebastián Valdéz), Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández (m.80, Iván Marcone); Santiago Montiel (m.79, Diego Tarzia), Luciano Cabral (m.67, Pablo Galdames), Walter Mazzantti (m.45, Gabriel Ávalos); Matías Abaldo. Entrenador: Julio Vaccari.

Gol: 1-0, minuto 36: Lucas Assadi.

Árbitro: Anderson Daronco (BRA). Expulsado: Matías Abaldo. Amonestados: Montiel, Fernández, Freire, Salomoni, Ramírez y Díaz.

Incidencias: Partido de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado en el Estadio Nacional de Santiago.

Fuente: EFE