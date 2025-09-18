Once Caldas se impone en Ecuador con doblete de Dayro Moreno

Moreno, que cumplió 40 años el martes, demostró su vigencia en el fútbol y se afianzó como el máximo goleador del torneo con 10 anotaciones. El primer tanto llegó a los 22 minutos, cuando Moreno aprovechó un balón elevado de Juan David Cuesta para rematar de volea y vencer al portero local, Guido Villar.

La situación empeoró para el equipo ecuatoriano cuando, a los 34 minutos, el defensa Mateo Carabajal fue expulsado por golpear con el codo a Jaider Riquett. El técnico Javier Rabanal se vio obligado a sacrificar al mediocampista Juan Cazares para reforzar la defensa.

Con un hombre menos, Independiente del Valle no pudo encontrar su juego en la segunda mitad. Dayro Moreno aprovechó esto y, a los 50 minutos, selló su doblete con otro golazo, esta vez con la punta del pie y con un rival pegado a su espalda.

A partir de entonces, Once Caldas dominó el partido, controlando el balón y cerrando los espacios para evitar cualquier reacción del equipo local, bicampeón de la Sudamericana. A pesar de los esfuerzos finales de Independiente del Valle, el arquero visitante James Aguirre y la defensa colombiana lograron mantener el arco en cero.

El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 24 de septiembre en el estadio Palogrande de Manizales, donde Once Caldas buscará la clasificación a las semifinales. El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor del cruce entre Atlético Mineiro y Bolívar.

Fuente: EFE/AFP