La “U” de Chile sella su pase a las semifinales de la Sudamericana

Los azules parecían tener el control absoluto del encuentro con el gol de Assadi al minuto 5 y el de Altamirano al 51. No obstante, el partido se complicó drásticamente cuando Eryc Castillo descontó en el minuto 64. A partir de allí, el equipo peruano mantuvo viva la amenaza de igualar hasta el pitazo final.

El delantero de 21 años, Lucas Assadi, fue clave una vez más, marcando el primero de los laicos tras una rápida salida y un pase de Matías Sepúlveda. Assadi, que sumó cinco goles en el torneo, ratificó su protagonismo bajo la dirección de Gustavo Álvarez, quien lo había mantenido sin minutos durante la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La U de Chile jugó como local en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo debido a que el Estadio Nacional en Santiago albergará el Mundial Sub-20. Además, el club tuvo que superar la serie en un estadio vacío por una sanción de CONMEBOL que le impidió jugar con público.

Mientras la ‘U’ buscaba transiciones rápidas y fue más directa, Alianza Lima mantuvo un juego elaborado, pero lento y con poca claridad. La ineficacia en ataque llevó al técnico Néstor Gorosito a sustituir a Hernán Barcos por el experimentado Paolo Guerrero, de 41 años.

Cuando los chilenos desperdiciaron ocasiones para sentenciar la llave, los cambios de Alianza surtieron efecto y el equipo despertó, culminando en el gol de Castillo (m.62) asistido por Kevin Quevedo. El técnico Álvarez reaccionó rápidamente, haciendo ingresar a jugadores de experiencia como Israel Poblete y Leandro Fernández para contener la amenaza peruana y defender el resultado.

Ficha técnica del partido

⁠Universidad de Chile (2): Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero (57′, Nicolás Ramírez), Sebastián Rodríguez (68′, Israel Poblete), Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda (32′, Felipe Salomoni); Javier Altamirano, Lucas Assadi (68′, Leandro Fernández); Nicolás Guerra (68′, Lucas Di Yorio).

Alianza Lima (1): Guillermo Vizcarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui (45′, Pedro Aquino), Eryc Castillo, Sergio Peña (57′, Kevin Quevedo), Alan Cantero (63′, Pablo Cepellini); Hernán Barcos (57′, Paolo Guerrero).

Goles: 1-0, 5′: Lucas Assadi. 2-0, 51′: Javier Altamirano. 2-1, 64′: Eryc Castillo.

Árbitro: El brasileño colombiano Carlos Betancur amonestó a Renzo Garcés, Alessandro Burlamaqui por la visita y Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia para los locales.

Incidencias: Partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, disputado en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Fuente: EFE