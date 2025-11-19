Lanús aterriza en Paraguay, a la caza de su segunda Copa Sudamericana

El equipo argentino ya sabe lo que es ganar este trofeo, habiendo conquistado su primera Sudamericana en 2013 tras imponerse al Ponte Preta brasileño. Sin embargo, también cuenta con una experiencia de subcampeonato en 2020, cuando cayó ante su compatriota Defensa y Justicia.

Lea más: Con los paraguayos en la lista, Lanús rumbo a Asunción en busca de la Sudamericana

La plantilla y el cuerpo técnico, liderado por Mauricio Pellegrino, llegaron al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, ubicado en la ciudad paraguaya de Luque y que sirve a la capital, Asunción. Para el partido decisivo en el estadio Defensores del Chaco, Lanús anunció a través de su red social X una convocatoria de 30 jugadores.

Lanús selló su pase a la instancia definitiva del torneo sudamericano luego de imponerse por 1-0 a Universidad de Chile en la semifinal. El gol de la clasificación fue obra de Rodrigo Castillo, el nuevo goleador de 26 años que se unió al equipo en julio de este año, convirtiéndose rápidamente en una pieza clave.

Esta jornada también marcó el arribo a suelo paraguayo del plantel de Atlético Mineiro. El club brasileño, que ya tiene títulos de Libertadores y Recopa, disputará por primera vez en su historia una final de la Copa Sudamericana, añadiendo un ingrediente inédito al enfrentamiento.

