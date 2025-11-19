Con los paraguayos en la lista, Lanús rumbo a Asunción en busca de la Sudamericana

El que sí tiene su lugar asegurado en la zaga central para el duelo crucial es el zaguero oriundo de Itauguá, José María Canale Domínguez, quien se fue consolidando en el once titular durante la fase eliminatoria del certamen. Canale tomó el lugar de su compatriota Ronaldo Dejesús, quien lamentablemente se vio forzado a estar al margen en los últimos tres meses de competencia. El defensor formado en la cantera de Cerro Porteño había sufrido una fractura en el hueso prefrontal tras un fuerte choque de cabezas con Luciano Giménez en un partido de liga ante Huracán, por la Copa Argentina.

La incursión de José Canale en el certamen se dio en la serie de octavos de final frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, donde estuvo en el banco solo en la ida. Su primera aparición con la camiseta granate fue en la revancha, sellando la victoria por 4-2 en la tanda de penales tras un global de 1-1. Posteriormente, fue titular indiscutido en los cuartos de final ante Fluminense (victoria 1-0 y empate 1-1), y también le tocó disputar los dos encuentros completos de las semifinales (empate 2-2 y victoria 1-0).

Por su parte, Ronaldo Dejesús tuvo una participación destacada al lograr jugar los seis encuentros correspondientes a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025, antes de su infortunada lesión. El equipo “Granate” integró el Grupo G, compartiendo zona con un equipo de la talla de Vasco da Gama de Brasil, además el Melgar de Perú y la Academia Puerto Cabello de Venezuela. La contribución de Dejesús fue clave para asegurar el primer puesto y la clasificación a las instancias de eliminación directa.

El plantel comandado por el director técnico Mauricio Andrés Pellegrino tiene programado arribar a la capital paraguaya hoy miércoles, aproximadamente a las 19:20. Inmediatamente después del arribo, los jugadores y el cuerpo técnico quedarán concentrados en las instalaciones del Esplendor by Wyndham Asunción Hotel para ultimar los detalles. Además, se tiene previsto que los entrenamientos finales previos al gran partido se lleven a cabo en el estadio La Arboleda, propiedad del Club Rubio Ñu.

Los convocados de Lanús para la final de la Copa Sudamericana

Arqueros: Evaristo Diéguez, Lautaro Morales y Nahuel Losada.

Defensores: Ezequiel Muñoz, Nicolás Morgantini, Gonzalo Pérez, Sasha Marcich, José Canale, Armando Méndez, Tobías Quiroz, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús y Luciano Romero.

Mediocampistas: Felipe Peña Biafore, Franco Watson, Ramiro Carrera, Agustín Cardozo, Juan Ramírez, Agustín Medina y Facundo Sánchez.

Delanteros: Lautaro Acosta, Walter Bou, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio, Alexis Canelo, Rodrigo Castillo, Bruno Cabrera, Dylan Aquino, Alexis Segovia y Thomas De Martis.