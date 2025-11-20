Pellegrino y Sampaoli reviven su rivalidad española en la Final de la Sudamericana

Los antecedentes entre ambos técnicos argentinos se remontan a la temporada 2016-2017 en España. En aquel entonces, Pellegrino era el entrenador del Deportivo Alavés y Sampaoli dirigía al Sevilla. El balance de esos duelos es favorable a Sampaoli: una victoria sevillista por 2-1 en la séptima jornada de Liga y un empate en el partido de vuelta.

Para Pellegrino (campeón de la Libertadores 1994 como jugador de Vélez Sarsfield), la final representa la búsqueda de su primer título como entrenador. Además, tiene la oportunidad de lograr lo que no pudo en España: derrotar a un equipo de Sampaoli.

Por su parte, Sampaoli (campeón de la Sudamericana 2011 con Universidad de Chile), intentará añadir la copa que falta en las vitrinas del Mineiro, un club que ya ostenta la Libertadores, la Recopa Sudamericana y la Copa Conmebol. El único equipo que ambos entrenadores tienen en común en sus extensas trayectorias es, precisamente, la Universidad de Chile.

La carrera de Mauricio Pellegrino (Leones, Córdoba, 1971) es notable tanto como jugador como entrenador. Como futbolista, brilló en Argentina (Vélez) y España (Barcelona, Valencia y Alavés), acumulando títulos continentales e intercontinentales. Su faceta como técnico lo ha llevado por Valencia, Estudiantes, Independiente, Southampton, Leganés, Cádiz, Vélez y la U de Chile antes de llegar a Lanús.

La historia de Jorge Sampaoli (Casilda, Santa Fe, 1960) se centró rápidamente en los banquillos tras una breve carrera como jugador truncada por una lesión. Su currículo incluye éxitos en Chile (tres títulos ligueros, Copa de Chile y la Sudamericana con la U), la Copa América 2015 con la selección chilena, y pasos por Argentina, Perú, Ecuador, Brasil (Santos, Atlético Mineiro) y Francia (Olympique de Marsella, Stade Rennes).

Pellegrino llegó al banquillo de Lanús el pasado mes de diciembre, completando una buena campaña que les ha permitido llegar a esta final, la tercera del club en el torneo (ganada en 2013 y perdida en 2020).

Sampaoli, en cambio, inició su segunda etapa en el Atlético Mineiro en septiembre, tomando al equipo directamente en cuartos de final de la Sudamericana, donde eliminó al Bolívar boliviano y al Independiente del Valle ecuatoriano. Esta será la segunda final de este torneo y la sexta final de su carrera como técnico para ‘Don Sampa’.

Fuente: EFE