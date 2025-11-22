Copa Sudamericana: la fiesta futbolera internacional movió Asunción

Miles de hinchas argentinos y brasileños convergieron en la calurosa capital paraguaya, que supo recibirlos con la hospitalidad que ya destacaron el año pasado los hinchas argentinos y brasileños que vinieron para la final de la edición 2024 de la Copa Sudamericana entre Racing y Cruzeiro.

Decenas de buses con hinchas de ambos equipos ingresaron al país hoy: los argentinos por el cruce Clorinda-Falcón y los brasileños por el Puente de la Amistad, en Ciudad del Este.

El microcentro de Asunción y la avenida Costanera Norte fueron los puntos de mayor concentración, ya que en ese último lugar se instaló el “fan fest” de la Copa Sudamericana, con atracciones centradas en el evento deportivo continental.

Igualmente, varios shoppings de la capital recibieron un importante flujo de aficionados de ambos equipos. En redes sociales, los visitantes se hacían eco de las curiosidades, la gastronomía y los demás atractivos con que se topaban mientras recorrían la capital a la espera de la hora del partido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con el paso de las horas de este sábado, la fiesta fue migrando en procesión hacia Sajonia, donde decenas de miles de visitantes se congregaron en el estadio Defensores del Chaco para observar el encuentro, que comenzó a las 17:00.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Culminado el encuentro, los vencedores festejarán en una última explosión de color y algarabía en puntos como la Costanera, mientras los seguidores del equipo derrotado comenzarán el regreso a casa.