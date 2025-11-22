Jugadores Lamentan la Derrota en la Sudamericana Pese al Dominio

El defensa paraguayo Junior Alonso fue categórico al asegurar que el equipo hizo méritos suficientes para quedarse con el título durante el tiempo reglamentario: “Controlamos el partido durante los 120 minutos, creamos cinco, seis o siete ocasiones de goles claras y lastimosamente no pudimos convertir. Llegamos a la hora de los penaltis y esto lamentablemente depende un poco de la suerte y del mérito también”.

El internacional paraguayo incluso mencionó que el estado seco del césped del Defensores del Chaco de Asunción “ralentizó un poco el juego, pero tuvimos el control del partido totalmente, fuimos muy superiores pero lastimosamente si no se traduce en goles terminas sufriendo de esta forma”.

La tristeza de Franco: “Estamos debiendo mucho”

Por su parte, el centrocampista ecuatoriano Alan Franco manifestó su profunda tristeza por la derrota, recalcando el fuerte impacto emocional de perder “tres finales en dos años consecutivos”.

Con autocrítica, el jugador comentó que “Estamos debiendo, debiendo mucho”. Franco también quiso solidarizarse con la torcida del Galo: “Si llegas a la final y pierdes, parece que todo lo que construiste atrás no sirve de nada. Estoy triste, imagino la tristeza que siente cualquier aficionado atleticano, estoy sintiendo lo mismo”, declaró.

Un Lanús defensivo, sostuvo Everson

El portero Everson se unió al lamento general, manifestando su frustración por no haber resuelto el partido antes de llegar a los penaltis.

“No fue un partido bonito, fue de muchos nervios y muy disputado”, sostuvo el arquero, explicando que el rival apostó por esperar el error. Everson evaluó el desempeño ofensivo del Mineiro: “Creo que sólo hice una parada en todo el partido, una parada fácil, pero nos faltó más acierto en el último pase, tuvimos una ocasión para ganar en la prórroga, Biel remató y el portero acabó atajando”. Con pesar, añadió: “Hicimos un buen partido, la ocasión más clara fue nuestra, el remate al palo de Bernard, pero lamentablemente no logramos el título”.

Respecto a la tanda de penales, de los siete lanzamientos de Lanús, Everson atajó uno y adivinó la trayectoria en otros cuatro. Sin embargo, su mayor pesar fue con el tercer penal argentino: “La mayor frustración fue en el tercer penalti, el del lateral izquierdo, me pasó por debajo, logré adivinar el lado, me queda un sentimiento de tristeza, no logré ayudar”, expresó.

Tras perder su primera final en la Sudamericana, el Atlético Mineiro tendrá poco tiempo para lamer sus heridas, ya que el martes recibe en casa, en partido del Brasileirao, al líder del torneo, el Flamengo.

Fuente: EFE