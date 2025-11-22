Nahuel Losada, el héroe de Lanús: “Fuimos mejores”

“Atlético Mineiro fue un rival muy duro, un equipo brasileño, pero nosotros también somos duros y fuimos mejores”, dijo el arquero de 32 años a la transmisión oficial de televisión minutos después de levantar el título en el estadio Defensores del Chaco en Asunción.

“Es una una emoción muy grande, estoy muy feliz”, prosiguió Losada, quien remarcó el largo camino recorrido para ganar su primer título en primera división. El portero explicó que “Remé mucho para estar acá”, pero que “el esfuerzo paga”.

El mensaje que envía el guardameta a quienes luchan en el fútbol es claro: “El mensaje es claro: que la sigan remando que el fútbol paga”. Losada recordó que tiempo atrás “las oportunidades no se me daban, pero algunos se la jugaron por mí y este campeonato es un poco para ellos”.

Izquierdoz destaca la gesta

Por su parte, el veterano defensa Carlos Izquierdoz, un emblema del Granate, celebró su segunda corona en la Sudamericana (tras la de 2013), destacando que este nuevo título es “algo único, muy especial”.

El ‘Cali’ Izquierdoz recordó la calidad del rival: “El Mineiro, un equipazo, el año pasado jugo final de la Libertadores”, y subrayó que “junto al Fluminense eran los favoritos para ganar la Sudamericana”.

El experimentado zaguero central de 37 años destacó con orgullo la proeza: “Y nosotros le ganamos al Flu y al Mineiro”. Izquierdoz, a quien le queda un año de contrato con Lanús (hasta 2026), confirmó que jugará “Copa Libertadores el año que viene”, lo cual era “Era mi sueño”.

Fuente: EFE