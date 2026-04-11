Copa Sudamericana
11 de abril de 2026 - 11:36

Dos paraguayos en el once ideal de la primera fecha de la Sudamericana

El mediocampista de Olimpia, Rubén Lezcano, celebra tras anotar el primer gol durante el partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Sudamericana entre el Audax Italiano y el Olimpia, en el estadio Bicentenario de la Florida.
El mediocampista de Olimpia, Rubén Lezcano, celebra tras anotar el primer gol durante el partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Sudamericana entre el Audax Italiano y el Olimpia, en el estadio Bicentenario de la Florida.002804+0000 RODRIGO ARANGUA

Dos futbolistas paraguayos fueron distinguidos al integrar el equipo de destacados de la primera fecha de la Copa Sudamericana 2026. Tras el cierre de la jornada inaugural, la Conmebol confirmó anoche la conformación de su once ideal, donde resaltan los nombres de los embajadores del fútbol guaraní por su peso determinante en sus respectivos encuentros.

Por ABC Color

En este selecto grupo figura el mediapunta de Olimpia, Rubén Lezcano, autor del tanto de apertura en el triunfo del Decano por 2-0 ante Audax Italiano. Si bien la actuación de Lezcano en el estadio Bicentenario de La Florida fue importante, los focos también apuntaron a Bernardo Romeo Benítez, la gran figura franjeada que brindó las dos asistencias de la noche, para que el Decano del fútbol paraguayo tome el liderato solitario del Grupo G, aprovechando el empate sin goles entre Barracas Central y Vasco da Gama.

Asimismo, la nómina de figuras incluyó de forma indiscutida al mediocampista formado en la cantera de Cerro Porteño, Damián Bobadilla. El São Paulo de Brasil logró debutar con una victoria a domicilio ante Boston River de Uruguay gracias a una anotación del paraguayo, resultado que posiciona al conjunto paulista en la cima del Grupo C. Con este triunfo, el canterano azulgrana y su equipo comparten el primer lugar de la zona junto a O’Higgins, que cumplió con su localía al derrotar a Millonarios.