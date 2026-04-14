Copa Sudamericana
14 de abril de 2026 - 23:49

Remontada agónica de Audax Italiano en Río ante Vasco da Gama en el Grupo de Olimpia

El delantero argentino de Audax Italiano, Franco Troyansky, celebra con su compatriota y delantero Rodrigo Cabral tras anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Sudamericana entre el Vasco da Gama de Brasil y el Audax Italiano de Chile, en el estadio São Januário en Río de Janeiro
El delantero argentino de Audax Italiano, Franco Troyansky, celebra con su compatriota y delantero Rodrigo Cabral tras anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Sudamericana entre el Vasco da Gama de Brasil y el Audax Italiano de Chile, en el estadio São Januário en Río de Janeiro020129+0000 MAURO PIMENTEL

En una noche clave para el Grupo G de la Copa Sudamericana, el Audax Italiano logró un triunfo histórico en Brasil al imponerse 1-2 sobre Vasco da Gama en el estadio São Januário. El conjunto chileno aprovechó la superioridad numérica y una actuación magistral del argentino Franco Troyansky para sumar tres puntos vitales que le permiten alcanzar a Olimpia en la cima de la tabla.

Por ABC Color

El desarrollo del encuentro estuvo marcado por la indisciplina táctica de los locales. La escuadra dirigida por Renato Gaúcho, que presentó una alineación alternativa, se vio condicionada desde los 34 minutos tras la polémica expulsión por doble amarilla de João Pedro (JP). A pesar de la inferioridad, fue el equipo carioca quien logró abrir el marcador en el epílogo del primer tiempo: un veloz contragolpe gestado por el ‘Puma’ Rodríguez permitió que Brenner pusiera el 1-0 parcial justo antes del descanso.

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El Audax Italiano, lejos de bajar los brazos, capitalizó el desgaste físico de un Vasco que evidenció sus carencias ofensivas ante la rotación de su técnico. La insistencia chilena tuvo su recompensa a los 65 minutos: un desborde preciso de Troyansky encontró la cabeza de Michael Vadulli, quien conectó en absoluta soledad para igualar las acciones.

El desenlace fue favorable a los visitantes. En el minuto 83, una falta de Carlos Cuesta dentro del área —que le costó la tarjeta roja directa— derivó en un penalti sentenciador. Fue el propio Troyansky quien asumió la responsabilidad y, con una ejecución impecable, selló el 1-2 definitivo en el minuto 85.

Con este resultado, Audax Italiano iguala la línea de los 3 puntos con Olimpia, que este miércoles enfrentará a Barracas Central. En un grupo donde solo el líder garantiza su paso directo a los octavos de final, el conjunto chileno se consolida como un contendiente serio, mientras que el Gigante da Colina queda relegado con una unidad, complicando seriamente sus aspiraciones de avanzar en el certamen.