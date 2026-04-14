Olimpia-Barracas Central: Histórico contra novato

En principio se presenta una lucha desigual entre Olimpia y Barracas Central, aunque por lo general, todo se equipara en el rectángulo, más aún tratándose de un equipo argentino que vivió gran parte de su historia en el ascenso y cuya irrupción a la máxima categoría se produjo con el padrinazgo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

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El Decano se impuso en Chile sobre Audax Italiano 2-0 en la ronda anterior, mientras que Barracas Central igualó en condición de local con el brasileño Vasco da Gama 0-0.

Con una victoria, el más ganador del fútbol paraguayo se mantendrá al frente de las posiciones del Grupo G, en la zona de clasificación directa a los octavos de final.

En La Gran Conquista, solo los primeros de cada llave acceden de una a la siguiente etapa. Los ubicados en el segundo puesto deben pasar un repechaje contra los terceros de la Copa Libertadores, La Gloria Eterna.

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El equipo dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez atraviesa por un gran momento, por lo que su afición aguarda otro paso triunfal del Expreso.