Recoleta FC: El Canario, verdadero aguafiestas en Santos

Santos y Recoleta FC empataron el martes a un tanto en la ciudad portuaria paulista.

Lea más: Recoleta iguala con el Santos de Neymar

Fue la segunda igualdad canaria en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, de la que es debutante. La anterior se dio contra el argentino San Lorenzo en Asunción, por idéntico marcador.

La siguiente presentación internacional aurinegra será el martes 28 contra Deportivo Cuenca de Ecuador, en nuestro país, a las 21:30.

“El partido fue totalmente controlado por Santos los primeros minutos. Neymar condujo el equipo, con un juego casi perfecto. El equipo tardó en asentarse. Tuvimos que cambiar la estrategia, a tratar de dividir las pelotas”, resumió el presidente aurinegro, Luis Antonio Vidal, quien señaló que tras el empate de penal de Richart Ortiz, “Reco” jugó el segundo tiempo “a lo Paraguay, aguantando”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Fue una linda fiesta. Recoleta trajo un punto histórico y sobre todo, con una digna presentación para los que decían que íbamos a ser goleados y que viajamos sin esperanza”, indicó el dirigente.