Recoleta FC vs. Santos, con el arbitraje del chileno Garay

El arranque de la rueda de las revanchas de la Copa Sudamericana pone nuevamente frente a frente al modesto Recoleta FC y el poderoso Santos, que se medirán el martes en Pedro Juan Caballero, a las 21:30.

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Las 21.000 localidades puestas a la venta ya fueron agotadas, debido al inusitado interés de los brasileños de la frontera de ver a las figuras del Peixe, sobre todo los atacantes Neymar y Gabigol.

El chileno Cristian Garay impartirá justicia, teniendo como líneas a Claudio Urrutia y Wladimir Muñoz. El cuarto juez será Franco Jiménez, el encargado del VAR Fernando Vejar, en tanto que AR: Alejandro Molina cumplirá la tarea de asistente en cabina.

El Grupo D es liderado por San Lorenzo de Almagro, con 5 puntos. Deportivo Cuenca marcha segundo, con 4. Recoleta FC está tercero, con 3, mientras que Santos marcha último, con 2.