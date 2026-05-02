Copa Sudamericana
02 de mayo de 2026 a la - 15:01

Recoleta FC vs. Santos, con el arbitraje del chileno Garay

Cristian Marcelo Garay Reyes (37 años), árbitro del partido entre Recoleta FC y Santos.
Cristian Marcelo Garay Reyes (37 años), árbitro del partido entre Recoleta FC y Santos.013601+0000 PABLO PORCIUNCULA

El enfrentamiento del martes entre Recoleta FC y el Santos de Brasil, a disputarse en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero, a las 21:30, será arbitrado por el chileno Cristian Garay. El Canario, debutante el competencias internacionales, se mantiene invicto, con tres empates en fila.

Por ABC Color

El arranque de la rueda de las revanchas de la Copa Sudamericana pone nuevamente frente a frente al modesto Recoleta FC y el poderoso Santos, que se medirán el martes en Pedro Juan Caballero, a las 21:30.

Lea más: Barracas Central-Olimpia, con arbitraje uruguayo

Las 21.000 localidades puestas a la venta ya fueron agotadas, debido al inusitado interés de los brasileños de la frontera de ver a las figuras del Peixe, sobre todo los atacantes Neymar y Gabigol.

El chileno Cristian Garay impartirá justicia, teniendo como líneas a Claudio Urrutia y Wladimir Muñoz. El cuarto juez será Franco Jiménez, el encargado del VAR Fernando Vejar, en tanto que AR: Alejandro Molina cumplirá la tarea de asistente en cabina.

El Grupo D es liderado por San Lorenzo de Almagro, con 5 puntos. Deportivo Cuenca marcha segundo, con 4. Recoleta FC está tercero, con 3, mientras que Santos marcha último, con 2.