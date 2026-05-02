Wilton Sampaio, en Rosario Central vs. Libertad

Será un duelo entre el líder del Grupo H, Rosario Central, que tiene 7 puntos, y el colista Libertad, que se encuentra último, sin unidad alguna.

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El Gigante de Arroyito, ubicado en la ciudad argentina de Rosario, será escenario del encuentro entre Central y Liberad, fijado para las 19:00.

Wilton Sampaio tendrá a su cargo la conducción referil, contando como auxiliares de banda con Rodrigo Correa y Rafael Alves. Flavio Souza cumplirá la función de cuarto árbitro, mientras que Wagner Reway y Rodrigo Nunes será VAR y AVAR, respectivamente.

El ecuatoriano Independiente del Valle marcha en la segunda posición de la llave, con 7, en tanto que Universidad Central de Venezuela está en la tercera colocación, con 3.