Neymar recibe presentes de Recoleta, que espera que compita en la Copa del Mundo

El presidente de Recoleta FC, Luis Antonio Vidal Velázquez, y el astro Neymar Junior, referente del Santos, intercambiaron palabras por breve tiempo en el sitio de hospedaje del Santos, el Alta Vista de Pedro Juan Caballero.

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“Nosotros programamos el encuentro con la gente de Santos. Después del almuerzo teníamos unos regalos para Neymar: una camiseta de Recoleta, una Biblia y un matero porque le gusta el mate, con el recuerdo del partido”, explicó a ABC el titular recoletano.

“Y nada, le pregunté si iba a jugar y dijo ‘por qué no podía jugar’”, manifestó Luis Vidal, quien espera que la fiesta en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero, marcada para las 21:30, por la Copa Sudamericana, sea completa con un buen espectáculo en el campo de juego.

El directivo señaló que deseó éxito al crack. “Le deseamos lo mejor, que pueda ir al Mundial”, puntualizó Luis Vidal.

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En la de confraternidad con Santos se registraron intercambio de obsequios, como es habitual. El club paraguayo es debutante absoluto en competencias internacionales, con apenas tres temporadas acumuladas a nivel profesional.