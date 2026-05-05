Neymar desata una locura en Pedro Juan Caballero

Si bien el histórico club Santos cuenta con consagradas figuras en su plantel, es Neymar Junior el que desata la euforia entre los “torcedores” del Peixe y deportistas pedrojuaninos que siguen con detenimiento la presencia de los ilustres visitantes en la zona.

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Recoleta FC oficia de local en el estadio del Sportivo 2 de Mayo. Su primer objetivo ya está cumplido. La venta de las 21.000 localidades habilitadas para el espectáculo futbolístico que se iniciará a las 21:30, por la cuarta ronda de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Ahora, el Canario va por lo deportivo, que también depara una recompensa económica de 125.000 dólares en caso de victoria.

La presencia de Neymar polariza la región del Amambay, por su gran trayectoria, que comprende los clubes Barcelona de España, París Saint-Germain, Al-Hilal de Arabia Saudita, la selección brasileña y el propio Santos, en el que inició su exitosa carrera.

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Si bien el delantero de 34 años no atraviesa por su mejor momento, el simple hecho de estar presente en la frontera entre Brasil y Paraguay genera una gran atracción, por lo que se espera una masiva concurrencia santista en el Corral del Gallo norteño.

La delegación del Peixe se hospeda en el Hotel Alta Vista de Pedro Juan Caballero, cerrado exclusivamente para los componentes del plantel del tradicional club de la ciudad portuaria paulista, Santos.