Santos FC está en Paraguay con Neymar y Robinho Jr en el plantel

Santos afrontará este martes un compromiso clave en la Copa Sudamericana ante Recoleta FC, en un duelo programado para las 21:30 (hora paraguaya). El encuentro se disputará en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, con el equipo brasileño obligado a sumar para no quedar relegado en su grupo. La delegación arribó a nuestro país con 24 futbolistas, una lista marcada por el retorno de un nombre central y por limitaciones severas en una zona del campo: los laterales defensivos.

Neymar vuelve; el ruido interno no impide su presencia

El entrenador Alexi Stival, más conocido como “Cuca” vuelve a contar con Neymar, después de haberle dado descanso en el empate contra Palmeiras por el Brasileirão. Su regreso ofrece peso futbolístico y simbólico a una expedición que necesita resultados inmediatos. El astro brasileño fue recibido por una multitud de la zona y de la frontera, tanto en su llegada, como en los alrededores del hotel donde se hospeda la plantilla “peixe”.

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Además, Neymar y Robinho Jr formaron parte del viaje pese a un episodio que dejó huella durante la preparación: según Globo.com, ambos protagonizaron un encontronazo en el entrenamiento del domingo. La convocatoria conjunta sugiere que el cuerpo técnico prioriza la competitividad del plantel en un contexto en el que cada punto es determinante.

Laterales en emergencia: solo dos opciones disponibles

El principal quebradero de cabeza para “Cuca” aparece en las bandas defensivas. Para los puestos de lateral, el cuerpo técnico solo dispone de Igor Vinícius y Escobar, una restricción que condiciona el plan de partido y reduce el margen de maniobra ante cualquier imprevisto.

El panorama se agrava por la lesión de Vinícius Lira, quien sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y, de acuerdo con la información disponible, se perderá el resto de la temporada. A esto se suma que Mayke y Rafael Gonzaga no han sido incluidos en la lista para el choque en Paraguay.

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La tabla aprieta: Santos, último y sin margen de error

El duelo ante Recoleta llega con un trasfondo que explica la urgencia del club paulista: Santos es colista del Grupo D, con dos puntos en tres jornadas. En ese escenario, el equipo necesita un resultado positivo para sostener sus opciones de terminar líder, un objetivo que tiene una recompensa concreta: el pase directo a la siguiente fase.

Convocados: la lista completa de Santos

Porteros: Diógenes, Gabriel Brazão, João Pedro. Laterales: Igor Vinícius, Escobar. Centrales: Lucas Veríssimo, Luan Peres, João Ananias, Adonis Frías. Centrocampistas: João Schmidt, Zé Rafael, Neymar, Willian Arão, Christian Oliva, Miguelito, Rollheiser, Gabriel Bontempo. Delanteros: Robinho Jr, Gabigol, Rony, Thaciano, Moisés, Barreal, Mateus Xavier.

Fuente: Globo.com