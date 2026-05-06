Recoleta FC 1-1 Santos, con una recaudación de 238.000 dólares

Una gran fiesta se vivió el martes en el estadio Río Parapití de la capital del Departamento Amambay. Las 21.000 localidades puestas a la venta fueron “arrasadas” con anticipación, al punto en el que el día del juego, los revendedores comercializaban los pases a 500.000 guaraníes.

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La masiva concurrencia fue por la la presencia de Neymar Junior, el astro del fútbol que marcó el gol de Santos. En el tramo final, Fernando Galeano anotó el tanto de Recoleta FC para el 1-1 por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Una fuente canaria mencionó a ABC que la recaudación llegó a G. 1.500.000.000, que al cambio actual sería unos US$ 238.000. Los gastos de organización fueron de Gs. 300.000.000.

La diferencia es repartida en partes iguales entre Recoleta FC y el Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, que prestó el estadio para el partido. Antes de la división de los ingresos, deberán esperar el informe de la Conmebol, que si bien otorga buenos ingresos, también es rigurosa al momento de aplicar las multas.

Recoleta FC: último partido de local

Esta fue la última presentación del Canario en condición de local en esta instancia, ya que con anterioridad había jugado en Asunción contra San Lorenzo de Almagro (1-1) y Deportivo Cuenca de Ecuador (0-0).

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El martes 19 de mayo, Recoleta FC visitará a los ecuatorianos, a las 23:00 de nuestro país. Por su parte, el martes 26 medirá al Cuervo de Orlando Gill a las 21:30.