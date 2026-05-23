Olimpia vs. Audax Italiano, con arbitraje uruguayo

Se viene una semana de definiciones en la Copa Sudamericana. El miércoles, Olimpia intentará garantizar con una victoria su paso de forma directa a los octavos de final contra Audax Italiano. El partido se desarrollará en el Defensores del Chaco, a las 19:00, en simultáneo con el otro enfrentamiento de la llave, entre Vasco da Gama y Barracas Central.

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El uruguayo Gustavo Tejera será el conductor del encuentro, teniendo como colaboradores en las bandas a Nicolás Tarán y Carlos Barreiro. El cuarto juez será Alberto Feres.

El mudialista Andrés Cunha tendrá a su cargo la revisión de las imágenes en el VAR, contando con la colaboración en cabina de Santiago Fernández. Un staff referil íntegramente uruguayo.

Olimpia comanda el Grupo G, con 10 puntos. Vasco da Gama y Audax Italiano están con 7, mientras que Barracas Central cuenta con 3.

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En la Sudamericana, que tiene como eslogan La Gran Conquista, los primeros de cada llave acceden de manera directa a los octavos de final. Los colocados en el segundo lugar juegan un repechaje por la continuidad contra los ubicados en el tercer puesto de la Copa Libertadores.