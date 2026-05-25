Recoleta FC, con la misión de ganar para continuar en la Copa Sudamericana

En su primera intervención en una competencia internacional, en este caso la Copa Sudamericana, Recoleta FC sorprendió por su firmeza, en una llave fuerte compuesta por campeones de América como Santos y San Lorenzo de Almagro, además del ecuatoriano Deportivo Cuenca.

Hasta aquí fueron cinco empates los alcanzados por el modesto representante paraguayo, que para salir airoso en Argentina deberá hacer un esfuerzo mayor para triunfar y así asegurarse como mínimo el segundo lugar del repechaje.

San Lorenzo y Recoleta lidiarán en el Nuevo Gasómetro a las 21:30, con el arbitraje del colombiano Carlos Ortega. Su compatriota, Leonard Mosquera, estará a cargo del VAR.

El Ciclón argentino lidera el Grupo D con 7 puntos; Deportivo Cuenca está con 6, Recoleta FC tiene 5 y Santos está con 4.

En este torneo, que tiene como eslogan La Gran Conquista, solo los primeros de cada llave acceden de forma directa a los octavos de final. Los ubicados en el segundo lugar juegan un repechaje por la continuidad contra los que terminen en la tercera posición en la Copa Libertadores.

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El Canario, dirigido técnicamente por Jorge González Frutos, deberá emplearse a fondo para triunfar y seguir con cartelera internacional. Lo hecho hasta aquí es positivo, aunque está en condiciones de dar el golpe y de paso alcanzar el plus de 125.000 dólares otorgado por triunfo.

La base del elenco aurinegro es la misma que empató con Cuenca en Ecuador 2-2.