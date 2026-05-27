Santos golea ante los ojos de Neymar y se mete en los play-offs de la Sudamericana

Con Neymar alentando desde el palco como un hincha más, el Peixe barrió 3-0 al Deportivo Cuenca en Vila Belmiro por la última jornada del Grupo D. Los dirigidos por Cuca sellaron su boleto a la repesca de la Copa Sudamericana por diferencia de gol, dejando con las manos vacías a un San Lorenzo que sufrió un histórico porrazo en Buenos Aires ante el sorprendente Deportivo Recoleta.

El show de ‘Gabigol’ arrancó temprano

El dominio del conjunto paulista no tardó en trasladarse al marcador. A los 13 minutos, una espectacular combinación entre Gabriel Bontempo e Igor Vinicius desarmó por completo a la defensa ecuatoriana. El balón le quedó servido a Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa, quien con su jerarquía habitual la mandó al fondo de la red sin titubear.

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Santos pudo haber aumentado la ventaja antes del descanso tras una clara mano de Mateo Piedra en el área, pero insólitamente el árbitro desestimó el penal a pesar del llamado de advertencia del VAR. Cuenca intentó reaccionar mediante una gran jugada individual de Yeltzin Erique, pero el juvenil falló en el mano a mano frente al arco local.

Ráfaga letal en el complemento y un desempate milimétrico

El inicio del segundo tiempo fue un auténtico torbellino blanco. Apenas a los 3 minutos del complemento, un horror en la salida del elenco dirigido por Jorge Célico permitió que Gabigol recuperara el esférico. La jugada pasó por Álvaro Barreal y Miguel Terceros, provocando el infortunio de Facundo Ferrero, quien empujó el balón en su propia puerta para el 2-0.

Lejos de sacar el pie del acelerador, la sentencia definitiva llegó a los 55 minutos. Barreal robó en zona clave, activó a Gabigol y este se asoció con el joven Gabriel Bontempo, quien definió con una sutileza espectacular pinchando la pelota sobre el arquero Ferrero para decretar el 3-0.

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Con este resultado, la calculadora se volvió la gran protagonista de la noche. Al haber empatado ambos partidos entre sí durante la fase regular, el “método olímpico” del duelo directo quedó totalmente descartado como criterio de desempate entre brasileños y argentinos. De esta manera, la clasificación a la siguiente ronda se definió pura y exclusivamente por la diferencia de goles, una vía donde el Peixe hizo valer su contundencia.

Brazão cerró el candado sobre el final

El tramo final fue un monólogo de un Santos voraz que desnudó todas las falencias de la visita. El boliviano Miguel Terceros llegó a anotar el cuarto tras otra brillante acción colectiva, pero el grito fue ahogado por una milimétrica posición adelantada.

Ya en tiempo de descuento, el árbitro principal sancionó un penal para Deportivo Cuenca. Sin embargo, la noche redonda en Vila Belmiro se completó cuando el portero Gabriel Brazão le tapó el remate desde los doce pasos a Nicolás Leguizamón, manteniendo el arco local invicto y asegurando el valioso +2 en el saldo de goles.

Tras un desenlace de película en esta última jornada, el emocionante Grupo D cerró sus cortinas con el sorprendente Recoleta FC como líder absoluto con ocho unidades, ganándose el boleto directo a los octavos de final. Santos finalizó en la segunda posición con siete puntos y una mejor diferencia de gol, sellando su pasaje a los Playoffs, mientras que San Lorenzo, también con siete unidades pero con saldo cero, y Deportivo Cuenca, rezagado con seis puntos, quedaron oficialmente eliminados de la competición continental.

Los mejores momentos del partido