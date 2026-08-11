Recoleta desafía a Boca Juniors, con mucho que ganar y poco que perder

Con solo tres temporadas de competencia a nivel profesional (2002, 2025 y 2026), Recoleta FC afronta en este ciclo un debut internacional soñado, invicto y ganador de su llave en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, teniendo como rival en octavos de final a un gigante del continente: Boca Juniors.

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El estadio Tomás Adolfo Ducó, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, albergará el duelo de este martes, a las 19:00, con el arbitraje de Piero Maza.

Los auriazules salen de La Bombonera, debido a que el empastado del recinto de La Boca, está siendo mejorado y la puesta a punto llevará su tiempo.

El Canario tiene mucho que ganar y poco que perder. En la fase anterior demostró su talla al competir con firmeza con campeones de América como el Santos de Brasil y el argentino San Lorenzo de Almagro.

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El entrenador aurinegro Jorge González Frutos mantiene la base del elenco con el que afrontó la instancia anterior de La Gran Conquista.

El orientador recoletano señaló que su única duda estaba en el puesto de centrodelantero, tras la ida de Allan Wlk Duré a Lanús.

Los “9” que pugnan por la vacancia son Richart Ortiz Páez, Kevin Parzajuk y Paul Chapentier. Todo indica que el elegido será “El hombre cartera”, el argentino Charpentier, por su movilidad.

Con su juego ordenado, “Reco” pretende mantener bien abierta la llave para la revancha del próximo martes, a celebrarse en el Defensores del Chaco, a las 19:00.

El clasificado lidiará en cuartos con el vencedor de la eliminatoria entre São Paulo y Bolívar.