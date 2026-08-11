São Paulo de Damián Bobadilla lleva un valioso empate de La Paz ante Bolívar

El choque de ida dejó la serie completamente abierta. El conjunto boliviano, dirigido por el colombiano Alejandro Restrepo, tuvo mayor protagonismo con el balón, pero debió extremar recursos para rescatar un empate en casa ante un peso pesado como el Tricolor paulista, que tuvo como titular al paraguayo Damián Bobadilla hasta el minuto 83 y al arquero Carlos Miguel Coronel en el banco de suplentes.

Lea más: Recoleta cede ante Boca Juniors en la ida de la Sudamericana

Goles y golpe tempranero en la altura

Pese al dominio inicial de la Academia celeste, fue la visita la que dio el primer golpe aprovechando la pelota parada. En el minuto 23, un tiro de esquina ejecutado por Iago encontró la cabeza del ecuatoriano Robert Arboleda, quien conectó un certero frentazo ante el cual el experimentado guardameta boliviano Carlos Lampe nada pudo hacer.

Sin embargo, Bolívar no bajó los brazos y arrinconó a su rival en el complemento. Tras insistir con remates del argentino-boliviano Patricio ‘Pato’ Rodríguez y un disparo de Robson Matheus, llegó la recompensa. En el minuto 63, tras una serie de rebotes y centros al área, el balón le quedó servido a Carlos ‘Tonino’ Melgar, quien sacó un potente remate de media distancia para vencer la resistencia del arquero Rafael y decretar el 1-1.

Un cierre a puro vértigo y la mira en el Morumbi

Envalentonado por el empate, el cuadro boliviano pisó el acelerador en busca de la victoria heroica. En el quinto minuto de adición, el propio Melgar estuvo a centímetros de vestirse de héroe absoluto, pero su violento disparo se estrelló de lleno contra el travesaño.

El encuentro, dirigido por el colombiano Wilmar Roldán, se jugó con pierna fuerte pero con pocas interrupciones, dejando apenas dos amonestados, ambos en el conjunto brasileño: Iago y Aurélio Buta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La llave se resolverá el próximo martes en el estadio Morumbi de São Paulo. El ganador de esta apasionante eliminatoria se medirá en los cuartos de final ante el vencedor del cruce entre el argentino Boca Juniors y el paraguayo Recoleta FC.

Fuente: EFE