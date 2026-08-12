¡Insólito! Boca Juniors hizo los dos saques iniciales ante Recoleta

Una repetición antirreglamentaria en Parque Patricios

El choque se disputó en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán —utilizado transitoriamente por Boca debido a tareas de resiembra en la Bombonera— y quedó marcado por una anomalía de manual. De acuerdo con el reglamento, el mismo equipo no puede sacar del medio en los dos tiempos.

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Sin embargo, en el arranque de ambas mitades se repitió exactamente la misma escena: Miguel Merentiel tocó hacia atrás y Leandro Paredes recibió el balón por fuera del círculo central para ponerlo en juego. La situación se desarrolló con total normalidad, sin reclamos dentro del terreno de juego y sin que el cuerpo arbitral encabezado por el chileno Piero Maza advirtiera la falla.

“El árbitro dijo que sacaba Boca”, la admisión de Paredes

Tras el pitazo final, el misterio sobre si alguien se había percatado del fallo en la cancha quedó disipado gracias al mediocampista Leandro Paredes. Al ser consultado por la señal de ESPN sobre si habían notado que sacaron dos veces, el volante no dudó en responder: “Sí, nos dimos cuenta. El árbitro dijo que sacaba Boca y sacamos”.

"EL ÁRBITRO DIJO QUE SACABA BOCA Y SACAMOS", Leandro Paredes habló sobre los dos saques del medio del Xeneize ante Recoleta. pic.twitter.com/4VYisq3cbP — SportsCenter (@SC_ESPN) August 12, 2026

La declaración del campeón del mundo pone el foco en el procedimiento formal: si bien los futbolistas pueden percatarse de la irregularidad, la potestad y la responsabilidad directa de ordenar el reinicio del juego recaen exclusivamente en la autoridad arbitral.

Qué dice la Ley 8 de la IFAB

El manual de la International Football Association Board (IFAB) es categórico respecto a este procedimiento. El inicio del partido se define mediante un sorteo donde el ganador elige atacar un arco en el primer tiempo o realizar el saque inicial, mientras que el equipo que no gana el sorteo ejecuta el saque para arrancar el encuentro. En el segundo tiempo, los equipos cambian de lado y el saque inicial corresponde obligatoriamente al conjunto que no lo hizo al principio, ya que la elección del arco condiciona esta alternancia.

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👀 ¡SÍ, ESTO PASÓ EN EL DUCÓ! ¡BOCA HIZO EL SAQUE INICIAL EN LOS DOS TIEMPOS!



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En Parque Patricios, el elenco comandado por Jorge González Frutos ganó el sorteo inicial y eligió cambiar de arco, lo que automáticamente le otorgaba a Boca el saque del primer tiempo y, por consiguiente, le reservaba el saque del complemento al conjunto paraguayo. Algo que, por error generalizado, jamás sucedió.

Responsabilidades del cuerpo arbitral

A pesar de la flagrante violación reglamentaria, el error no implica de manera automática una sanción deportiva o un pedido de anulación para Boca Juniors, ya que la ejecución incorrecta recae en un fallo procedimental y de control del juez principal.

Tras quedar registrado como un error arbitral de alto en una competencia internacional, la gran incógnita pasa ahora por las oficinas de la Conmebol, que deberá evaluar si tomará medidas disciplinarias contra Piero Maza y sus colaboradores por haber pasado por alto un detalle reglamentario tan elemental en dos momentos clave del partido.