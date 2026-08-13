Vasco da Gama vs. Olimpia: octavos de final de la Copa Sudamericana en vivo

Ambos equipos se conocen a la perfección tras haber compartido el Grupo H en la fase inicial de esta misma edición. En aquellos cruces, el Gigante de la Colina se impuso por un contundente 3-0 en condición de local, mientras que el Decano se vengó en Sajonia con un sólido 3-1.

Sin embargo, el contexto actual dista mucho de aquel primer cara a cara: Olimpia pisa suelo brasileño golpeado tras acumular tres derrotas en sus últimas cuatro presentaciones por el torneo Clausura local, en tanto que Vasco da Gama atraviesa un momento de curva ascendente consolidado bajo la conducción técnica del portugués Pedro Emanuel —el tercer entrenador del año en el club tras los pasos de Fernando Diniz y Renato Gaúcho—.

El boleto a los cuartos de final de la Sudamericana —instancia en la que espera el ganador del cruce entre River Plate e Independiente Santa Fe de Bogotá— se definirá el próximo jueves 20 de agosto, también a las 19:00, en el partido de vuelta que se disputará en suelo paraguayo.

Vasco da Gama vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

19:00 ¡Rueda el balón en Río! Vasco y Olimpia la llave de octavos en la Sudamericana

Con el pitazo inicial del árbitro argentino Darío Herrera, arrancó el esperado choque en Río de Janeiro. Vasco da Gama y Olimpia ya miden fuerzas en el césped del histórico estadio São Januário, en un vibrante duelo de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

18:00 Olimpia, con equipo confirmado

El entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez presentará el siguiente equipo para visitar a Vasco da Gama, en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra y Esteban Matus; Fernando Cardozo, Richard Sánchez, Víctor Sebastián Quintana y Eduardo Delmás; Bernardo Romeo Benítez y Braian Romero. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

Unite al canal de ABC en WhatsApp

📋 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑𝐄𝐒 🆚️ Vasco da Gama 🇧🇷 en el Estadio São Januário.



¡Vamos, Rey de Copas! ⚔️ pic.twitter.com/UJuSucR2Ny — Club Olimpia (@elClubOlimpia) August 13, 2026

18:00 Vasco da Gama, con once definido

El entrenador portugués de Vasco da Gama, Pedro Dos Santos anuncia el siguiente once para recibir a Olimpia por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana: Léo Jardim; Jose Luis Rodríguez, Alan Saldivia, Renan Alves y Luis Soares; Cauan Barros y Thiago Mendes; Adson Ferreira, Johan Rojas y Nuno Moreira; David Correa. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

A qué hora juega Vasco vs. Olimpia y en qué canal ver hoy en vivo por la Copa Sudamericana 2026

Olimpia enfrenta a Vasco da Gama por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Conozca la hora y dónde ver en vivo hoy.

Vasco da Gama y Olimpia abren la serie de octavos en la Colina

Vasco da Gama y Olimpia abren este jueves, a las 19:00, la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana en el São Januario, escenario construido en la década de 1920 en la Colina Histórica en Río de Janeiro.

Vitamina: “No sé lo que se habla en Cerro..., pero no veo crisis”

Pablo ‘Vitamina’ Sánchez hizo referencia al mal comienzo de Olimpia en el semestre.

El titular de Olimpia que fue hospitalizado y es baja contra Vasco da Gama en la Copa Sudamericana

Pablo ‘Vitamina’ Sánchez confirmó la baja de un titular para el viaje de Olimpia a Río de Janeiro.

Darío Herrera dirigirá el duelo de ida de Olimpia ante Vasco da Gama

La Confederación Sudamericana de Fútbol oficializó la nómina arbitral para los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Para el trascendental choque que protagonizará Olimpia, la máxima autoridad del fútbol continental optó por una terna íntegramente argentina encabezada por Darío Herrera.